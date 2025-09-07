ชวนคนไทยชม “จันทรุปราคาเต็มดวง” ครั้งแรกในรอบ 3 ปี คืนนี้ (7-8 ก.ย.) เห็นได้ทั่วประเทศ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศเฝ้าชมปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” ครั้งแรกในรอบ 3 ปี คืนวันที่ 7 ก.ย. ต่อเนื่องเช้ามืด 8 ก.ย. ดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นสีแดงอิฐนานกว่า 1 ชั่วโมง 22 นาที สังเกตได้ด้วยตาเปล่า
วันนี้ (7 ส.ค.) เพจเฟซบุ๊ก “NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ” ได้โพสต์เชิญชวนคนไทย ร่วมชมจันทรุปราคาเต็มดวง โดยระบุข้อความว่า “คืนนี้ อย่าลืมแหงนหน้ามองฟ้า ชม จันทรุปราคาเต็มดวง เหนือฟ้าเมืองไทย สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ คืนวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. ถึง เช้ามืดวันจันทร์ที่ 8 ก.ย. 68
จันทรุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทยครั้งนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 22:29-03:55 น. (ตามเวลาประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร) คราสเต็มดวง 00:31-01:53 น. ช่วงนี้ ดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏเป็นสีแดงอิฐ นานกว่า 1 ชั่วโมง 22 นาที
มีลำดับการเกิดปรากฏการณ์ ดังนี้
วันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 22:29 น.
เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว (Penumbral Eclipse begins) ดวงจันทร์เข้าสู่เงามัวของโลก ความสว่างของดวงจันทร์ลดลงเล็กน้อย ช่วงนี้จะยังมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนด้วยตาเปล่า
วันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 23:27 น.
เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน (Partial Eclipse begins) ดวงจันทร์เข้าสู่เงามืดของโลก จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีลักษณะเว้าแหว่ง เนื่องจากเริ่มมีส่วนที่มืดเป็นเงาสีดำจากขอบด้านหนึ่ง ค่อยๆ กินพื้นที่เข้ามาทีละน้อย
วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 00:31 น.
เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง (Total Eclipse begins) ดวงจันทร์เริ่มถูกบดบังจากเงามืดของโลกทั้งดวง จึงเริ่มปรากฏเป็นสีแดงอิฐ
วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 01:12 น.
กึ่งกลางคราส (Maximum Eclipse) ดวงจันทร์จะอยู่ใจกลางเงาของโลกพอดี ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ แสงอาทิตย์จะถูกบังทั้งหมด ดวงจันทร์ปรากฏเป็นสีแดงอิฐทั้งดวง
วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 01:53 น.
สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง (Total Eclipse ends) ดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนออกจากเงามืดของโลก ทำให้มีแสงสว่างกลับมาปรากฏที่ขอบอีกครั้ง และค่อยๆ ขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ หลังจากช่วงนี้ไปจะมองดวงจันทร์เต็มดวงมีลักษณะเว้าแหว่ง
วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 02:57 น.
สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน (Partial Eclipse ends) ดวงจันทร์จะกลับเข้าสู่ช่วงเงามัวอีกครั้ง และความสว่างจะค่อยๆ กลับคืนสู่ปกติ
วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 03:55 น.
สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว (Penumbral Eclipse ends)ความสว่างของดวงจันทร์กลับคืนสู่ปกติ สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้โดยสมบูรณ์”