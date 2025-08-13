NSM ร่วมกับ เนสท์เล่(ไทย) จำกัด มอบรางวัลการประกวด “วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คลองขนมจีน” สะท้อนวิถีชีวิต ความสวยงามของธรรมชาติ พร้อมอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองขนมจีนความยาวกว่า 21 กิโลเมตร อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพถ่าย “เต็มสวิง” ผลงานของ “ชิษณุพงศ์ กาทิพย์” คว้าแชมป์ประเภทวิถีชีวิต ขณะที่ภาพถ่าย “นักล่าแห่งคลองขนมจีน” ของ”ชาญยุทธ ศรีบัวรอด” คว้าแชมป์ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย น.ส.สลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศใน “การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คลองขนมจีน” ซึ่งเป็นผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนถึงความงดงามของวิถีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คลองขนมจีน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้ในการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2568 ณ เวทีกลาง ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
นายสุวรงค์ กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 260 ภาพจากทั่วประเทศ โดยผลการประกวด “วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คลองขนมจีน” มีดังนี้ ประเภทวิถีชีวิต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ กาทิพย์ จากผลงานภาพถ่ายชื่อ “เต็มสวิง” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายชาติชาย ระงับภัย ผลงานภาพถ่ายชื่อ “สายน้ำหล่อเลี้ยงใจ สายบัวหล่อเลี้ยงชีวิต” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายเอนกพงศ์ สงสกุล ผลงานภาพถ่ายชื่อ “เก็บผักบุ้งริมคลอง” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.จิรา ชุมศรี ผลงานภาพถ่ายชื่อ “ชีวิตริมคลอง ข้องเกี่ยวธรรมชาติ” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญยุทธ ศรีบัวรอด ผลงานภาพถ่ายชื่อ “นักล่าแห่งคลองขนมจีน” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายสุชาติ เกื้อทาน ผลงานภาพถ่ายชื่อ “กระจาบทองนกช่างทอ” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายสมศักดิ์ ล่ำพงศ์พันธุ์ ผลงานภาพถ่ายชื่อ “ความสมดุลทางชีวภาพ” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ นายทินกร ว่องวชิราพาณิชย์ ผลงานภาพถ่ายชื่อ “จ๊ะเอ๋ ไปทางไหนดี” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
นายสุวรงค์ กล่าวว่า ขอชื่นชมผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้นำศิลปะการถ่ายภาพมาใช้เป็นสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สามารถถ่ายทอดความงดงามและคุณค่าของธรรมชาติผ่านภาพถ่ายได้อย่างลึกซึ้งและน่าประทับใจ โดยทุกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพและความพยายามในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณคลองขนมจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาให้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ โครงการนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ด้าน น.ส.สลิลลา กล่าวว่า เนสท์เล่ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 โดยเฉพาะในด้านการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำ หรือ Water Stewardship ซึ่งเราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับพื้นที่คลองขนมจีน ถือเป็นคลองธรรมชาติที่มีความยาวกว่า 21 กิโลเมตร ใน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับการดูแลผ่านโครงการ ‘เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ’ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยยึดหลักการฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนคลองขนมจีน โดยการประกวดฯ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 260 ภาพ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินจากภาพถ่ายที่มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ การสื่ออารมณ์ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรค์ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ทุกผลงานจะมีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมไทยในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป