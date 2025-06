โครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” ได้เป็น "พื้นที่นำร่อง" อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จในการยกระดับโครงการจากแบรนด์เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สู่มาตรฐานสากลในการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยล่าสุดได้รับการคัดเลือกเป็นโดยเนสท์เล่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ชุมชนคลองขนมจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นเวลา 10 ปี และได้ต่อยอดสู่การให้ความรู้ และสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนกล่าวว่า “ภายใต้กลยุทธ์หลักของเนสท์เล่ในการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภค (Good for You) และเพื่อโลกของเรา (Good for the Planet) เราได้ดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างครบทุกมิติเพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero 2050) การได้รับการสนับสนุนจาก สผ. ให้โครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” ในพื้นที่บริเวณคลองขนมจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ OECMs ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จก้าวแรกในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เนสท์เล่เดินหน้าตามแผนงานในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง ไปสู่เป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น”ดร. ชญานันท์ ภักดีจิตต์ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. มีความมุ่งมั่นในการผลักดันและดำเนินงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับพื้นที่บนบกและแหล่งน้ำบนบกเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม การที่ภาคเอกชนอย่างบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ยกระดับพื้นที่บริเวณคลองขนมจีนให้เป็นพื้นที่นำร่อง OECMs ภายใต้มาตรฐานระดับสากล แสดงถึงความสำเร็จอันโดดเด่นของโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” ในการส่งเสริมและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม รวมถึงการเสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นผ่านการให้ความรู้และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”โครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ เป็นโครงการด้านความยั่งยืนที่เนสท์เล่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง 10 ปี ที่บริเวณชุมชนรอบคลองขนมจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวทางหลัก 3 ด้านอย่างครบวงจรเป็นรายแรก ได้แก่ เรียนรู้ ปกป้อง และฟื้นฟู ผ่านการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ปกป้องแหล่งน้ำไม่ให้มีขยะหลุดลอด ผ่านกิจกรรม เช่น ตลาดนัดขยะชุมชนที่เปลี่ยนขยะเป็นรายได้ ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้วยการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศน้ำ เช่น การจัดทำบ่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นหายาก เช่น ปลากระทิง ปลาหลด ปลาแดง ปลาหมู เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการปลูกพืชน้ำ เช่น กระจับ แพงพวยน้ำ บัวสาย และกระเฉดที่ชาวบ้านสามารถนำไปบริโภค และสามารถสร้างรายได้ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการช่วยให้วิถีชีวิตของชาวบ้านโดยรอบบริเวณพื้นที่คลองขนมจีนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านเก็บผักตบชวาที่เป็นวัชพืชในแหล่งน้ำมาตากแห้งและถักเป็นกระเป๋าขาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้เสริมให้กับชาวบ้านบริเวณโดยรอบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนสท์เล่ได้ดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), กรมชลประทาน, กรมประมง และ WWF ประเทศไทย รวมไปถึงวงษ์พาณิชย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปนอกจากนี้ โครงการเนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ ยังเป็นการสนับสนุน สผ. ในการผลักดันเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยภายใต้นโยบาย 30x30 OECMs และเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เนสท์เล่ได้จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการนำเสนอนิทรรศการที่บอกเล่าถึงทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของโครงการรวมถึง กิจกรรม DIY ที่ผู้เข้าร่วมจะได้ประดิษฐ์พวงกุญแจจากลูกปัดหลากสีซึ่งรีไซเคิลจากฝาขวดน้ำ และตกแต่งด้วยตัวแมลงปอหรือปลาตะเพียนจักสานจากผักตบชวา ภายใต้แนวคิดการสาธิตเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งของที่มีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ ที่สื่อถึงการบรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย