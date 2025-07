เนสท์เล่ ประกาศความสำเร็จ 10 ปี ชี้แนวทางฟื้นฟูน้ำ 3 ด้าน ชู "คลองขนมจีน" โมเดลไทย

ครบรอบ 10 ปี แห่งการพิทักษ์สายน้ำกับโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” บรรลุเป้าหมายคืนน้ำสะอาดกลับสู่ชุมชน และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ สู่โมเดลตัวอย่างของประเทศไทยบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จครบรอบ 10 ปี โครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” ในพื้นที่คลองขนมจีน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบรนด์เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้มุ่งมั่นในการดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร 3 ด้าน ได้แก่ เรียนรู้ ปกป้อง ฟื้นฟู จนทำให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจด้วยการคืนปริมาณและคุณภาพน้ำกลับสู่ชุมชนตามเป้าหมาย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนคลองขนมจีน ล่าสุด สามารถยกระดับโครงการเป็นพื้นที่นำร่องระดับประเทศ สำหรับการดำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (Other Effective area-based Conservation Measures: OECMs) สำหรับพื้นที่บนบกและแหล่งน้ำบนบกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการกล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา “โครงการเนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” จากแบรนด์เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ในการสร้างคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมไทย โดยเนสท์เล่มีเป้าหมายใหญ่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจนเหลือศูนย์ หรือ Net Zero 2050 ซึ่งมีแผนงานด้านการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำ หรือ Water Stewardship เป็น 1 ใน 4 แผนงานหลักของเราในการก้าวไปสู่ Net Zero เรามีความภูมิใจที่โครงการที่คลองขนมจีนแห่งนี้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เราได้ร่วมกันดูแลและฟื้นฟูคลองขนมจีนจนมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้างประโยชน์ให้กับชาวชุมชนคลองขนมจีน และเราจะยังคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อคนรุ่นถัดไป”กล่าวว่า “เราได้เห็นพัฒนาการที่ดีในแง่มุมของความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณคลองขนมจีนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการของเนสท์เล่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนด้านการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต การเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะกลุ่มหอยกาบและปลาน้ำจืดหลายชนิดที่เคยสูญหายไปจากคลองขนมจีนแต่ในปัจจุบันพบการแพร่กระจายและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งภายในระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่ช่วยสร้างสมดุลและความอุดมสมบูรณ์แก่คลองขนมจีนอย่างยั่งยืน”โครงการ เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ ริเริ่มขึ้นจากความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดเริ่มต้นขึ้นในปี 2558 และได้ขยายบทบาทเป็นโครงการเนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ ในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมแนวทางการฟื้นฟูน้ำ 3 ด้าน ที่ยั่งยืนและครบวงจรเป็นรายแรก ได้แก่ เรียนรู้ ปกป้อง ฟื้นฟู โดยมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการนี้อย่างรอบด้านเริ่มต้นจากโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ในปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการประกวดแผนงานเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสาคลีวิทยาเป็นโรงเรียนที่ชนะการประกวด ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง และได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้ ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา เมื่อปี 2561 เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำอย่างครบวงจร และเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของโครงการ เนสท์เล่ได้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ โดยเพิ่มความรู้ในแง่มุมของการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเนสท์เล่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องแหล่งน้ำไม่ให้มีขยะหลุดลอดสู่แหล่งน้ำ ผ่านการจัดกิจกรรม ตลาดนัดขยะชุมชน โดยเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้ร่วมมือกับวงษ์พาณิชย์ เปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้ของชาวบ้านที่ผ่านมาได้รวบรวมขยะรีไซเคิลเข้าสู่ระบบได้มากกว่า 16 ตัน ล่าสุดได้เปิดตัวธนาคารขยะ นำร่องที่โรงเรียนสาคลีวิทยาเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชนเนสท์เล่ให้ความสำคัญกับแนวทางการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เนสท์เล่รักษ์น้ำ คืนปลาสู่คลองขนมจีน จัดทำบ่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นหายาก เช่น ปลากระทิง ปลาหลด ปลาหมู ปลาแดง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการปลูกพืชน้ำ เช่น กระจับ แพงพวยน้ำ บัวสาย ต้นเตยหอม และในโอกาสครบรอบ 10 ปี ยังได้ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 100,000 ตัวสู่คลองขนมจีนเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของโครงการเนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ เนสท์เล่ได้ดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน ชาวบ้านชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมชลประทาน กรมประมง และมูลนิธิ WWF ประเทศไทย รวมไปถึงวงษ์พาณิชย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อดูแลและฟื้นฟูคลองขนมจีนมาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี“ด้วยการดำเนินงานอย่างครบวงจรของโครงการเนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ ก็ส่งผลให้น้ำในคลองขนมจีนกลับมาสะอาด และมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ชาวบ้านในชุมชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในคลองในการทำการเกษตรทั้งประมงพื้นบ้าน และปลูกพืชผักในน้ำ เพื่อการบริโภค สร้างรายได้ และยังกลับมาใช้คลองเป็นเส้นทางสัญจรของชุมชน ทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นการฟื้นฟูคลองขนมจีนครบทุกมิติ เพื่อการดำเนินชีวิตร่วมกับแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น การดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ยังทำให้เนสท์เล่สามารถบรรลุเป้าหมายในการชดเชยน้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติและชุมชน ในปริมาณเท่ากับที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจน้ำดื่มทั้งหมด 100% หรือที่เรียกว่า 100% Water Regeneration โดยคิดเป็นปริมาณกว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ภายในสิ้นปีนี้” นายไชยงค์ กล่าวเสริมล่าสุดโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” จากแบรนด์เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้ยกระดับสู่มาตรฐานสากลในการฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการดำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (Other Effective area-based Conservation Measures: OECMs) สำหรับพื้นที่บนบกและแหล่งน้ำบนบกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการก้าวต่อไปของโครงการเนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ คือการต่อยอดในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณคลองขนมจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนให้สานต่อการปกป้องฟื้นฟูคลองอย่างจริงจัง พร้อมกับขยายพื้นที่โครงการไปสู่ต้นคลองและปลายคลอง ด้วยการขยายจำนวนชุมชนให้เข้าร่วมโครงการเนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 3 แนวทางหลัก เรียนรู้ ปกป้อง ฟื้นฟู เพื่อพิทักษ์สายน้ำให้คงอยู่กับเราอย่างยั่งยืน