NARIT ชวนสำรวจ "ดวงอาทิตย์" ดาวฤกษ์หนึ่งเดียวของระบบสุริยะ ผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมวิทย์ฯ 68

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT ชวนสำรวจ "ดวงอาทิตย์" ดาวฤกษ์หนึ่งเดียวของระบบสุริยะ ผ่านนิทรรศการ "SUN" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG
นิทรรศการ "SUN" จัดแสดงข้อมูลดวงอาทิตย์ให้ได้สำรวจดาวฤกษ์หนึ่งเดียวของระบบสุริยะ ผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์หลากหลายแง่มุม ทั้งโครงสร้าง พลังงาน และผลกระทบต่อโลก
- สัมผัสปรากฏการณ์ “พลาสมา” ด้วยตัวเองผ่านอุปกรณ์ Plasma Ball สุดตื่นตา พร้อมเรียนรู้ว่าทำไมพลาสมาคือหัวใจของดวงอาทิตย์
- ชมภาพพื้นผิวดวงอาทิตย์ในช่วงคลื่นไฮโดรเจน-อัลฟา บนจอขนาดใหญ่เห็นเปลวสุริยะแบบชัดแจ๋ว
- ร่วมถ่ายรูปกับบอลลูนดวงอาทิตย์ขนาดยักษ์ เส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 4 เมตร ใจกลางบูธ
- Multi-wavelength Solar Observation ชมภาพถ่ายพร้อมเรียนรู้ดวงอาทิตย์ในหลากหลายช่วงคลื่น ทั้งแสงขาว รังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีเอกซ์ เผยรายละเอียดที่ต่างกันในแต่ละมุมมอง ครบจบในที่เดียว
- เรียนรู้เรื่องรังสี UV ทำความเข้าใจพลังงานล่องหนจากดวงอาทิตย์ที่ตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ ผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์
- นิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ฝีมือคนไทย ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์" ผลงานจากการแข่งขันประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2568
- ชมท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร ความละเอียดสูงสุดกว่า 4k ที่จะนำพาทุกคนไปนั่งชมแสงออโรราแบบ 360 องศา
อีกหนึ่งไฮไลต์ปีนี้ ทาง NARIT ได้ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นำเสนอภาพยนตร์ เรื่อง “Star Dreaming” ฉายในโดมท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล เรียนรู้เรื่องราวดวงดาวผ่านสายตาเด็กสองคน กับการเดินทางสู่กล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตำนานชนเผ่ายามาจิ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองชาวออสเตรเลียที่สืบทอดตำนานเกี่ยวกับดวงดาวมายาวนานกว่า 60,000 ปี