MEA โชว์นวัตกรรมไฟฟ้า ชูคอนเซ็ปต์ MEA SPARK MART ในงานมหกรรมวิทย์ฯ 68

MEA จัดแสดงนิทรรศการโชว์นวัตกรรมไฟฟ้าในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568 ภายใต้คอนเซ็ปต์ MEA SPARK MART
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนางสาวธารทิพย์ สาณะเสน ผู้อำนวยการกองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมกิจกรรม ณ บูทนิทรรศการ MEA ภายใต้ Concept MEA SPARK MART “พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEA SPARK เรียนรู้ผ่านการเล่น สนุก เข้าใจง่าย กับกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน” MEA ขอเชิญชวนเยาวชน และประชาชน มาร่วมสนุกและเรียนรู้ด้านพลังงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับของรางวัลมากมายได้ที่บูท MEA ระหว่างวันที่ 9 – 17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ บูท 12 Hall 5–6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ภายในบูท MEA จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับความสนุกสนาน โดยเฉพาะ โซนจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK ซึ่งรวบรวมและถ่ายทอดเรื่องราวพัฒนาการของกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งแสงไฟดวงแรกแห่งสยาม รถรางไฟฟ้า การก่อตั้งการไฟฟ้านครหลวง และการขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าเมืองมหานครสู่ความเป็นอัจฉริยะ ผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัย เข้าใจง่าย และเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชน นอกจากนี้ ยังมีโซนกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟที่ช่วยเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจในบทบาทของ MEA ต่อการพัฒนาเมือง โซนเรียนรู้บริการของ MEA ถ่ายทอดภารกิจหลักขององค์กรในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย โซน WORKSHOP ระบายสีมาสคอตเจิดจ้า เสริมสร้างจินตนาการและการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ โซน Landmark ถ่ายภาพ และโซนกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัลที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายและดูแลระบบไฟฟ้า สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กร ส่งเสริม และสร้างความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่เยาวชนไทยในด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยนิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่นำมาจัดแสดงภายในงานในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งยกระดับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สังคม และประเทศชาติ โดยพิพิธภัณฑ์ MEA SPARK จะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการภายในปี 2568