บางรักอ่วม ฝุ่น PM2.5 สูงสุด 93.6 กรุงเทพฯ ทั้งเมืองเริ่มกระทบสุขภาพ

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 14 ม.ค. ค่าเฉลี่ยทั้งเมืองอยู่ที่ 61 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน โดยเขตบางรักสูงสุด 93.6 มคก./ลบ.ม. ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะประชาชนสวมหน้ากากและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้ (14 ม.ค.) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางรัก 93.6 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 86.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตสาทร 82.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตจตุจักร 75.3 มคก./ลบ.ม.
5 เขตราชเทวี 66.8 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหนองแขม 66 มคก./ลบ.ม.
7 เขตทวีวัฒนา 65.9 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหลักสี่ 65.8 มคก./ลบ.ม.
9 เขตประเวศ 65.6 มคก./ลบ.ม.
10 เขตลาดกระบัง 65 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางคอแหลม 64.3 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางกอกน้อย 63.8 มคก./ลบ.ม.
1.กรุงเทพเหนือ
54.4 - 75.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2.กรุงเทพตะวันออก
47.9 - 65.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3.กรุงเทพกลาง
47.8 - 66.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4.กรุงเทพใต้
45.1 - 93.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5.กรุงธนเหนือ
58.1 - 65.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6.กรุงธนใต้
55.5 - 66 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อแนะนำสุขภาพ: คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
คุณภาพอากาศระดับสีแดง: มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทุกคน
งดกิจกรรมกลางแจ้ง
หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5
หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด