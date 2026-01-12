บ่ายนี้ ทั่วกรุง 22 พื้นที่ PM2.5 ขยับขึ้นติดสีส้ม

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 มกราคม 2569 เมื่อเวลา 11:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ระดับสีเหลือง🟡
🟠โดยค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้ม 22 พื้นที่ (เมื่อเวลา 13.00น.) ซึ่งมากกว่าเมื่อเช้านี้ (7.00 น.) คือ 36.5 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตปทุมวัน 50.9 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางรัก 47.2 มคก./ลบ.ม.
3 เขตสาทร 44.2 มคก./ลบ.ม.
4 เขตจตุจักร 44 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 43.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตลาดกระบัง 43.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหนองจอก 42.4 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางคอแหลม 42.3 มคก./ลบ.ม.
9 เขตราชเทวี 41.9 มคก./ลบ.ม.
10 เขตสัมพันธวงศ์ 41.1 มคก./ลบ.ม.
11 เขตมีนบุรี 41.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางซื่อ 40.9 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
31.9 - 44 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
31.4 - 43.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
29.2 - 41.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
27.7 - 50.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
31.5 - 39.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
33.3 - 40.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
📝 คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5
😵💫 ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค.69 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "ไม่ดี/อ่อน" ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิด จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะเริ่มมีการสะสมเพิ่มขึ้น
😏 ส่วนวันที่ 17-18 ม.ค. ระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน" แต่ได้รับอิทธิพลลมใต้จากอ่าวไทย จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะเริ่มลดลง และคาดการณ์วันนี้ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า
🛰️ จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์