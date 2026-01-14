ฝุ่นพิษคลุมกรุง! PM2.5 เช้านี้เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ บางรักพุ่งสูงสุด 86.9 มคก./ลบ.ม.

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยทั้งกรุงอยู่ที่ 58.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ หลายเขตค่าฝุ่นพุ่งสูง โดยเฉพาะเขตบางรัก ปทุมวัน และสาทร ขณะที่ภาพรวมฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประชาชนควรสวมหน้ากาก ปรับลดกิจกรรมกลางแจ้ง และเฝ้าระวังอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (14 ม.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 58.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางรัก 86.9 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 83.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตสาทร 78.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตจตุจักร 74.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตราชเทวี 64.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตลาดกระบัง 63.9 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางซื่อ 63.8 มคก./ลบ.ม.
8 เขตประเวศ 63.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตหลักสี่ 62.6 มคก./ลบ.ม.
10 เขตหนองแขม 62.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางเขน 61.4 มคก./ลบ.ม.
12 เขตคลองสามวา 61.2 มคก./ลบ.ม.
1. กรุงเทพเหนือ
53.7 - 74.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2. กรุงเทพตะวันออก
47.6 - 63.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3. กรุงเทพกลาง
47.4 - 64.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4. กรุงเทพใต้
46 - 86.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5. กรุงธนเหนือ
53.5 - 59 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6. กรุงธนใต้
51.4 - 62.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อแนะนำสุขภาพ: คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
คุณภาพอากาศระดับสีแดง: มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทุกคน งดกิจกรรมกลางแจ้ง
หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5
หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด