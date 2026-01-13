กทม.ฝุ่นพิษพุ่งทั้งเมือง! PM2.5 เช้า 07.00 น. เกินมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 43.3 บางรักสูงสุด 62.5

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 กรุงเทพฯ เช้าวันที่ 13 ม.ค. 2569 น่าห่วง ค่าเฉลี่ยทั้งเมืองเกินค่ามาตรฐาน เข้าระดับสีส้ม “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” พบ 12 เขตค่าฝุ่นสูง โดยบางรัก–ปทุมวัน–จตุจักรติดอันดับต้น ๆ ขณะสภาพอากาศระบายอากาศอ่อน ทำให้ฝุ่นมีแนวโน้มสะสมเพิ่ม แนะประชาชนสวมหน้ากาก ลดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังอาการใกล้ชิด
วันนี้ (13 ม.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 43.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางรัก 62.5 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 60.1 มคก./ลบ.ม.
3 เขตจตุจักร 52.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตสาทร 52.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตลาดกระบัง 51.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหนองแขม 50 มคก./ลบ.ม.
7 เขตราชเทวี 49.5 มคก./ลบ.ม.
8 เขตคลองสามวา 48.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางซื่อ 47.9 มคก./ลบ.ม.
10 เขตประเวศ 47.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตมีนบุรี 46.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางคอแหลม 46.7 มคก./ลบ.ม.
1. กรุงเทพเหนือ
39.8 - 52.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2. กรุงเทพตะวันออก
37.1 - 51.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3. กรุงเทพกลาง
34.1 - 49.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4. กรุงเทพใต้
33.3 - 62.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5. กรุงธนเหนือ
38.3 - 44.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6. กรุงธนใต้
38.2 - 50 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อแนะนำสุขภาพ:
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์