PM2.5 คลุ้งทั่วกรุง ! ติดส้ม 46 พื้นที่ “เขตบางรัก” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร😷 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 43.3 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางซึ่งขยับเพิ่มกว่าเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ คือ 37 มคก./ลบ.ม.
😷 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกทม. : ติดระดับส้ม🟠 เริ่มเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1 เขตบางรัก 62.5 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 60.1 มคก./ลบ.ม.
3 เขตจตุจักร 52.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตสาทร 52.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตลาดกระบัง 51.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหนองแขม 50 มคก./ลบ.ม.
7 เขตราชเทวี 49.5 มคก./ลบ.ม.
8 เขตคลองสามวา 48.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางซื่อ 47.9 มคก./ลบ.ม.
10 เขตประเวศ 47.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตมีนบุรี 46.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางคอแหลม 46.7 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
39.8 - 52.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
37.1 - 51.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
34.1 - 49.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
33.3 - 62.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
38.3 - 44.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6️⃣กรุงธนใต้
38.2 - 50 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ :🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
📈 คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5
😷 ระหว่างวันที่ 13-14 ม.ค.69 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "ไม่ดี/อ่อน" ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิด จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะเริ่มมีการสะสมเพิ่มขึ้น
😏 ส่วนวันที่ 15-21 ม.ค. ระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน" ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิดประกอบกับได้รับอิทธิพลลมใต้จากอ่าวไทย จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะเริ่มลดลง