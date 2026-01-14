เช้านี้ PM2.5 คลุ้งหนักทั่วกรุง ! ติดแดง 3 เขต “บางรัก ปทุมวัน สาทร”

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร 😷 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2568 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 57.1 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่นในระดับขีดสีแดง🔴 และส้ม🟠
😷 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
🔴1 เขตบางรัก 86.9 มคก./ลบ.ม.
🔴2 เขตปทุมวัน 83.4 มคก./ลบ.ม.
🔴3 เขตสาทร 78.5 มคก./ลบ.ม.
🟠4 เขตจตุจักร 74.1 มคก./ลบ.ม.
🟠5 เขตราชเทวี 64.5 มคก./ลบ.ม.
🟠6 เขตลาดกระบัง 63.9 มคก./ลบ.ม.
🟠7 เขตบางซื่อ 63.8 มคก./ลบ.ม.
🟠8 เขตประเวศ 63.7 มคก./ลบ.ม.
🟠9 เขตหลักสี่ 62.6 มคก./ลบ.ม.
🟠10 เขตหนองแขม 62.4 มคก./ลบ.ม.
🟠11 เขตบางเขน 61.4 มคก./ลบ.ม.
🟠12 เขตคลองสามวา 61.2 มคก./ลบ.ม.
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🔴คุณภาพอากาศระดับสีแดง: มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทุกคน
▪️งดกิจกรรมกลางแจ้ง
▪️หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5
▪️หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
▪️ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์