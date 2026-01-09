เช้านี้ ทั่วกรุง PM2.5 ขยับขึ้น ติดสีส้ม 4 เขต

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เมื่อเวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 29.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งสูงกว่าเมื่อวานนี้ คือ 22.9 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร (มี 4 เขต ติดระดับสีส้ม 🟠เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ)
1 เขตปทุมวัน 43.7 มคก./ลบ.ม.
2 เขตสาทร 39.5 มคก./ลบ.ม.
3 เขตสัมพันธวงศ์ 39.2 มคก./ลบ.ม.
4 เขตราชเทวี 38.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตจตุจักร 37.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางรัก 34.4 มคก./ลบ.ม.
7 เขตประเวศ 33.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางพลัด 33.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตพระโขนง 33 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางซื่อ 32.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตคลองสามวา 32.2 มคก./ลบ.ม.
12 เขตคันนายาว 31.8 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
25.1 - 37.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
22.9 - 33.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
22.4 - 39.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
23.2 - 43.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
23.7 - 33.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
24.7 - 31.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ: 🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์