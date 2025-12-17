เช้านี้ กทม. ฝุ่น PM2.5 ระดับปานกลาง แนวโน้มเพิ่มขึ้น “สาทร” ค่าสูงสุด 47 มคก./ลบ.ม.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 น. พบค่าเฉลี่ยทั้งกรุงเทพฯ 30.6 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่หลายพื้นที่เริ่มเข้าใกล้ค่ามาตรฐาน โดยเขตสาทรมีค่าสูงสุด 47 มคก./ลบ.ม.
วันนี้ (17 ธ.ค.) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 30.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตสาทร 47 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางคอแหลม 40.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางรัก 39.6 มคก./ลบ.ม.
4 เขตปทุมวัน 37.7 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 37 มคก./ลบ.ม.
6 เขตราษฎร์บูรณะ 36.4 มคก./ลบ.ม.
7 เขตสัมพันธวงศ์ 35 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหนองแขม 34.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางเขน 34.1 มคก./ลบ.ม.
10 เขตธนบุรี 33.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตพระโขนง 33.7 มคก./ลบ.ม.
12 เขตราชเทวี 33.4 มคก./ลบ.ม.
1. กรุงเทพเหนือ
24.3 - 34.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2. กรุงเทพตะวันออก
23.7 - 37 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3. กรุงเทพกลาง
22.5 - 35 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4. กรุงเทพใต้
23.8 - 47 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5. กรุงธนเหนือ
27.2 - 33.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6. กรุงธนใต้
29.3 - 36.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ข้อแนะนำสุขภาพ: คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์