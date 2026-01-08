เช้านี้ คนกรุงโล่งปอด ! PM2.5 ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569 เมื่อเวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 22.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี🟢ระดับสีเขียว และน้อยกว่าเมื่อวานนี้ที่วัดได้ 24.3 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตปทุมวัน 36.1 มคก./ลบ.ม.
2 เขตจตุจักร 33.6 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 30.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตสาทร 30.3 มคก./ลบ.ม.
5 เขตราชเทวี 30 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางรัก 28.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหนองแขม 28.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตสัมพันธวงศ์ 27.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางพลัด 27.6 มคก./ลบ.ม.
10 เขตคลองสามวา 27.5 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางซื่อ 26.4 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางคอแหลม 25.4 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
21.2 - 33.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
17.7 - 30.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
3️⃣กรุงเทพกลาง
15.9 - 30 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
16.1 - 36.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
5️⃣กรุงธนเหนือ
16.4 - 27.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
16.8 - 28.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 🟢