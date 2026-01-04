เช้านี้ ทั่วกรุงปลอดฝุ่น “ปทุมวัน” PM2.5 เกินมาตรฐานเขตเดียว

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 มกราคม 2569 เมื่อเวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งเฉลี่ยต่ำกว่าเมื่อวานนี้ 26.3 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตปทุมวัน 38.8 มคก./ลบ.ม.
2 เขตจตุจักร 36.5 มคก./ลบ.ม.
3 เขตสาทร 34.6 มคก./ลบ.ม.
4 เขตราชเทวี 31.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตคลองสามวา 30.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตประเวศ 30.7 มคก./ลบ.ม.
7 เขตลาดกระบัง 30.4 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางซื่อ 30.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตพระโขนง 30 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางรัก 29.3 มคก./ลบ.ม.
11 เขตหนองแขม 29.3 มคก./ลบ.ม.
12 เขตทวีวัฒนา 28.6 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
25 - 36.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
21.1 - 30.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
19.1 - 31.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
20.3 - 38.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
20.5 - 28.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
21.2 - 29.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:🟠 ถ้าคุณภาพอากาศระดับสีส้ม : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์