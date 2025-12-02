เช้านี้ กทม.เตือน PM 2.5 เกินมาตรฐาน 69 พื้นที่ “เขตสาทร” สูงสุด

คุณภาพอากาศ กทม. เช้าวันนี้ (2 ธันวาคม 2568) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM.2.5 ค่าเฉลี่ย 50.6 มคก./ลบ.ม. ซึ่งเป็นค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐานในระดับสีส้ม 🟠 69 พื้นที่ และคาดการณ์ช่วงวันที่ 4-6 ธ.ค. ค่าฝุ่นจะลดลง
📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 50.6 มคก./ลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
😷 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตสาทร 65.8 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางรัก 61.7 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 60.1 มคก./ลบ.ม.
4 เขตมีนบุรี 59.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหนองแขม 56.8 มคก./ลบ.ม.
6 เขตตลิ่งชัน 56.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตคลองสามวา 56.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตราชเทวี 56.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตปทุมวัน 55.2 มคก./ลบ.ม.
10 เขตทวีวัฒนา 55 มคก./ลบ.ม.
11 เขตยานนาวา 54.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางคอแหลม 54.4 มคก./ลบ.ม.
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
📝 คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5
☁️ ระหว่างวันที่ 2-10 ธ.ค. การระบายอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ "ไม่ดี/อ่อน" ขณะเกิดภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่น ละอองมีค่าสูงขึ้น
🌬️ แต่ในช่วงวันที่ 4 - 6 ธ.ค. ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมี ลักษณะค่อนข้างเปิดและมีโอกาสเกิดฝนตก จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้น ของฝุ่นละอองจะมีค่าลดลงได้ในช่วงดังกล่าว
🛰 ไม่พบจุดความร้อน (hotspot) จากการตรวจผ่านดาวเทียม NASA 🤮 หากท่านพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue