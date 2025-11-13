ค่าฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ ขยับแตะระดับ “สีส้ม” บึงกุ่ม-ลาดกระบังครองแชมป์ ฝุ่นสูงสุด 46 มคก./ลบ.ม.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เช้าวันที่ 13 พ.ย. 68 พบค่าเฉลี่ยทั้งเมืองอยู่ที่ 32.4 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” แต่บางพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเขตบึงกุ่มและลาดกระบังมีค่าฝุ่นสูงสุด 46 มคก./ลบ.ม. แนวโน้มฝุ่นเพิ่มขึ้น แนะประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสวมหน้ากากป้องกันทุกครั้งที่อยู่นอกอาคาร และหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
วันนี้ (13 พ.ย.) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 32.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบึงกุ่ม 46.9 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 46.5 มคก./ลบ.ม.
3 เขตปทุมวัน 44.8 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางรัก 43.8 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 43.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางนา 40.7 มคก./ลบ.ม.
7 เขตสาทร 40.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางกอกใหญ่ 40 มคก./ลบ.ม.
9 เขตราษฎร์บูรณะ 38.4 มคก./ลบ.ม.
10 เขตราชเทวี 38.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตหนองแขม 38.2 มคก./ลบ.ม.
12 เขตพระนคร 37.5 มคก./ลบ.ม.
1.กรุงเทพเหนือ
27.8 - 32 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2.กรุงเทพตะวันออก
28.7 - 46.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3.กรุงเทพกลาง
25.5 - 38.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4.กรุงเทพใต้
26.7 - 44.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5.กรุงธนเหนือ
30.2 - 40 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6.กรุงธนใต้
29.3 - 38.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ข้อแนะนำสุขภาพ:คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์