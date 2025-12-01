เริ่มแล้ว! แจ้งเตือน PM2.5 ผ่าน Cell Broadcast กรุงเทพฯ–ปริมณฑลเริ่มมีสีส้ม "สุชาติ" กำชับ ทส.ติดตามใกล้ชิด

Cell Broadcast เริ่มแจ้งเตือน PM2.5 กรุงเทพฯ–ปริมณฑลเข้าสู่โหมด “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)” – รมว.สุชาติกำชับ ทส. ติดตามใกล้ชิด หลังแนวโน้มฝุ่นสะสมต่อเนื่องถึง 2 ธ.ค.
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้เริ่มใช้งานระบบ Cell Broadcast ส่งข้อความแจ้งเตือนฝุ่น PM2.5 สูงไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันที เพื่อให้สามารถป้องกันสุขภาพได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานของ ทส. ใช้เทคโนโลยีช่วยลดผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
รองโฆษกฯ ระบุว่า สถานการณ์ PM2.5 มีแนวโน้ม สะสมต่อเนื่องถึงวันที่ 2 ธันวาคม จากอิทธิพลสภาพอากาศปิด มวลอากาศเย็นจากจีน และลมอ่อนที่ทำให้ “การระบายอากาศไม่ดี” ขณะที่การตรวจพบ Hotspots เพิ่มขึ้นในภาคกลาง ภาคอีสาน และพื้นที่ทิศเหนือ–อีสานของกรุงเทพฯ ทำให้เศษควันจากการเผาในบางพื้นที่สามารถลอยสะสมในเขตเมืองได้มากขึ้น
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลายจุดตรวจถึงเกณฑ์ “สีส้ม – เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” โดยพบค่าฝุ่นสูงในช่วงเช้าเป็นพิเศษ และอาจเพิ่มขึ้นเป็นระยะหากสภาพอากาศยังไม่เอื้อให้เกิดการกระจายตัวของมวลฝุ่น
คำแนะนำด้านสุขภาพระดับสีส้ม (เริ่มกระทบสุขภาพ)
– ประชาชนทั่วไป: ให้สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง
– กลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหัวใจ–ทางเดินหายใจ): ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคาร หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
– ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงกิจกรรมการเผาทุกประเภทในช่วงนี้
รองโฆษกฯ ระบุว่า หากสภาพลมเปลี่ยนและการระบายอากาศดีขึ้น คาดว่าในช่วง 3–5 ธันวาคม ระดับฝุ่นจะมีแนวโน้มลดลง พร้อมย้ำว่ารัฐบาล–ทส. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินมาตรการควบคุมมลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง