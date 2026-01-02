PM.2.5 ทั่วกรุง อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ติดส้ม 12 เขต

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 มกราคม 2569 เมื่อเวลา 11:00 น. วัดค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 36.5 มคก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเฉลี่ยน้อยกว่าเมื่อเช้านี้ (07.00 น.)ค่าเฉลี่ย 48.2 มคก./ลบ.ม.
🟠😷 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตปทุมวัน 56.6 มคก./ลบ.ม.
2 เขตสาทร 53 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางรัก 52.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตจตุจักร 50.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตลาดกระบัง 43.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตคลองสามวา 42.8 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางซื่อ 42.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางขุนเทียน 41.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางคอแหลม 41.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางพลัด 40 มคก./ลบ.ม.
11 เขตราชเทวี 40 มคก./ลบ.ม.
12 เขตราษฎร์บูรณะ 38.9 มคก./ลบ.ม.
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์