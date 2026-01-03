เช้านี้ อากาศทั่วกรุงโล่ง “ปทุมวัน-จตุจักร์” PM2.5 เกินมาตรฐานเล็กน้อย

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 26.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตปทุมวัน 41.5 มคก./ลบ.ม.
2 เขตจตุจักร 39.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตสาทร 35.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางรัก 32.8 มคก./ลบ.ม.
5 เขตคลองสามวา 32.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตลาดกระบัง 31.7 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางซื่อ 31.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหนองจอก 31.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตภาษีเจริญ 31.3 มคก./ลบ.ม.
10 เขตราชเทวี 31.1 มคก./ลบ.ม.
11 เขตพระโขนง 30.3 มคก./ลบ.ม.
12 เขตประเวศ 30.2 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
25.6 - 39.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
21.4 - 32.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
20.4 - 31.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
19.3 - 41.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
20.3 - 29.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
21.1 - 31.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ: 🟠 ถ้าคุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารจำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์