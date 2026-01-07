เช้านี้ ทั่วกรุงปลอดฝุ่น PM2.5 ทุกเขตไม่เกินมาตรฐาน

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เมื่อเวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 24.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
🎯สำหรับ 12 อันดับ ค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตจตุจักร 36.6 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 35.8 มคก./ลบ.ม.
3 เขตสาทร 31.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตคลองสามวา 31.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตราชเทวี 31 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางพลัด 30.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตพระโขนง 29.6 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหนองแขม 29.4 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางรัก 29.1 มคก./ลบ.ม.
10 เขตสัมพันธวงศ์ 29 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางซื่อ 29 มคก./ลบ.ม.
12 เขตลาดกระบัง 28.8 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
21.1 - 36.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
19.4 - 31.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
3️⃣กรุงเทพกลาง
16.5 - 31 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
19.1 - 35.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
17.3 - 30.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
18.2 - 29.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 🟢