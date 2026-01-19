เมืองปทุม เขต 6 คึกคัก! “ผู้กองธรรมนัส”เจอ“เต๋อ ธนภัทร” ผู้สมัครปชน.โชว์สปิริตไหว้ทักทายอบอุ่น

สนามเลือกตั้งปทุมธานี เขต 6 คึกคัก “ผู้กองธรรมนัส” โคจรพบ “เต๋อ ธนภัทร” ผู้สมัครพรรคประชาชน ต่างขั้วการเมืองแต่ไม่ต่างน้ำใจ ยกมือไหว้ทักทายอย่างเป็นกันเองท่ามกลางกองเชียร์
วันนี้ (19 ม.ค. 69)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่จ.ปทุมธานี โดยขบวนหาเสียงของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หรือ "ผู้กองธรรมนัส" แกนนำคนสำคัญจากพรรคกล้าธรรม ที่กำลังเดินช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียง ได้โคจรมาพบกับ นายธนภัทร ตระกูลภูชัย หรือ "เต๋อ" ผู้สมัคร สส. เขต 6 เบอร์ 8 จากพรรคประชาชน โดย นายธนภัทร ในเสื้อแจ็คเก็ตสีส้ม ยกมือไหว้ทักทายรุ่นใหญ่ทางการเมืองอย่างมั่นใจ ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส ได้รับไหว้พร้อมส่งยิ้มและเอามือแตะไหล่ทักทายตอบอย่างเป็นกันเอง ถือเป็นภาพความสวยงามของประชาธิปไตยและการแข่งขันแบบนักกีฬา ท่ามกลางกองเชียร์ของทั้งสองฝ่าย
ภายหลังนายธนภัทร กล่าวว่า แม้บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้ง จะกำลังเข้มข้นแต่ละพรรคต่างงัดกลยุทธ์ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงกันแบบไม่มีใครยอมใคร แต่ตนในฐานะคนไทยผู้น้อยต้องมีสัมมาคารวะ ถึงแม้จะอยู่ต่างขั้วการเมืองกัน แต่การกระทำเช่นนี้จะทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพ เป็นภาพความสวยงามของประชาธิปไตยและการแข่งขันแบบนักกีฬา
“เราชูจุดขายความเป็นคนธรรมดา ที่เข้าใจหัวอกชาวบ้าน 99% และอยากจะผลักดันการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ปลดล็อกงบประมาณ เพื่อให้ชาวปทุมธานีจัดการปัญหาตัวเองได้จริง “ นายธนภัทรกล่าว