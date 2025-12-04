นายกฯ โยน “อรรถกร” ตอบดรามาซีเกมส์ ย้อนถามใครบอกว่าไม่ดีเท่าเขมร

”อนุทิน“ โยน “อรรถกร” ตอบปมดรามาซีเกมส์ ถามกลับ “ใครบอกหล่ะ” หลังถูกวิจารณ์จัดไม่ดีเท่าเขมร บอกเข้ามาแล้วรู้มีปัญหางบล่าช้า สั่ง “ผู้กองธรรมนัส” เร่งสางหลายเรื่อง ทำงานหัวปั่นกันหมด
วันที่ 4 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการวิจารณ์การจัดงานแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ว่า ขอให้ถามนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยในวันที่ 9 ธันวาคม จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
ส่วนที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับการจัดงานที่ไม่ดีเท่าประเทศกัมพูชา นายอนุทิน ย้อนถามว่า “ใครบอกหล่ะ” และกล่าวต่อว่า มันยังไม่เกิด
ส่วนจะไปรับชมการแข่งขันกีฬาประเภทใดหรือไม่นั้น นายอนุทิน ระบุว่า วันเปิดก็ต้องไปอยู่แล้ว เนื่องจากมีการเสด็จพระราชดำเนิน
ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำโปสเตอร์งานโดยใช้ AI จะเป็นการด้อยค่าหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ซีเกมส์ตอนเข้ามายิ่งกว่านี้
ส่วนที่มีการตั้งคำถามถึงงบประมาณในการจัดแข่งขัน นายอนุทิน กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว เมื่อเข้ามาก็ต้องเร่งตรงนี้ให้เต็มที่ จริงๆ ก็รู้ปัญหาอยู่เหมือนกัน จึงได้เร่งให้ร้อยเอกธรรมนัส ไปทำงานหัวปั่นกันหมดเลย และท่านก็เข้าไปแก้ไขสถานการณ์หลายๆ เรื่อง ตอนนี้ในส่วนที่ตนเกี่ยว เกี่ยวข้องคือในพื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลา ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ จึงต้องเร่งให้มีการจัดสถานที่แข่ง ที่พักนักกีฬา ซึ่งทราบว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ก็ดำเนินการแนวเรื่องนี้อยู่ ส่วนต้องมีการวัด KPI รัฐมนตรีที่รัฐรับผิดชอบหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไม่ทันวัดเดี๋ยวก็พ้นแล้ว
เมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีเจอมรสุมทางการเมือง มีโอกาสที่จะยุบสภาก่อนใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็ตนบอกแล้วว่าไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2569