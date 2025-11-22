เพจดังแฉคลิปเสียงปริศนา สั่งเร่งหาลูกค้าเว็บพนันเพิ่ม อ้างยอดตก

เพจ “CSI LA" แฉคลิปเสียงพร้อมแนบภาพนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว เอี่ยวกรณีถึงสแกมเมอร์-เว็บพนัน โดยในคลิปเป็นเสียง สั่งลูกน้องเร่งหาลูกค้าเว็บพนัน และอ้างว่าในช่วงนี้ยอดตก
หลังจาก นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรม ตกเป็นกระแสข่าวถูกพาดพิงถึงกรณี “สแกมเมอร์” จน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค ต้องออกมาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นคดีเก่าที่เกิดขึ้นก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง และผ่านกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว ต่อมา ปปง. สั่งยึดอายัดทรัพย์ 90 วัน “ชนนพัฒฐ์” กับพวก รวม 69 รายการ มูลค่ากว่า 159 ล้านบาท เพื่อตรวจสอบปมเว็บพนันออนไลน์
ล่าสุด วันนี้ (22 พ.ย.) เพจ “CSI LA" ได้โพสต์คลิปเสียงปริศนาพร้อมแนบภาพนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว โดยเสียงในคลิปกล่าวว่า “เดี๋ยวพวกเราต้องช่วยกันดูนะ ลูกค้าใน ...... (ชื่อเว็บพนัน) ตอนนี้ลูกค้าตก ลูกค้าตกเยอะมาก พวกเราทำงานกันยังไงวะ แล้วก็ ที่สำคัญในเครือของฟันเนี่ย ตอนนี้เราต้องช่วยกันหาลูกค้าเข้าไปเติมให้เยอะ ตอนนี้ถ้าว่าทำงานกันแบบนี้ก็ไม่ไหว แอดมินการตลาดทำอะไรอยู่ อย่าเที่ยวหลับในเวลาทำงานแล้วกัน ตั้งใจทำ“
ทางเพจระบุแคปชันว่า “แฉ: คลิปเสียงหลุด สส.888 เดือดใส่ลูกน้อง สั่งให้ “เร่งปั่นงาน–หาลูกค้าเพิ่ม” หลังยอดจากเว็บพนัน ดิ่งหนัก จนรายได้เริ่มสะดุด“
