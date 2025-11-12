“รมว.อรรถกร” ย้ำซีเกมส์ปลอดภัยขั้นสุด กำชับดูแลนักกีฬาทุกชาติมาตรฐานเดียวกัน

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน้นย้ำซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยสูงสุด พร้อมดูแลนักกีฬาทุกชาติ ที่เดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน หวังให้ผู้มาเยือนได้รับความสุขและความประทับใจกลับไป
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมการจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ใน 3 เมืองหลัก กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ว่า สิ่งที่ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญมากที่สุดสำหรับการจัดกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ คือเรื่องของความปลอดภัยระหว่างการแข่งขัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อว่า ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เรามีมาตรการและเตรียมดูแลนักกีฬาทุกชาติเป็นอย่างดี ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาไทย หรือนักกีฬากัมพูชา ซึ่งมีประเด็นปัญหาเรื่องข้อพิพาทในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันอยู่เท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกชาติที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน เราพร้อมจะดูแลความปลอดภัยของทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพราะเราอยากเห็นคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทุก ๆ ชาติ มีความรู้สึกดี ๆ มีความสุข และรู้สึกประทับใจ ระหว่างอยู่ในประเทศไทย ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเอง
สำหรับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีนักกีฬาจาก 11 ประเทศ กว่า 12,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ไทย (เจ้าภาพ), เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สปป.ลาว, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, กัมพูชา, บรูไน และ ติมอร์-เลสเต โดยพิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน กกท. หัวหมาก ก่อนจะเริ่มชิงชัยเหรียญทองอย่างเป็นทางการวันแรก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2568