นายกฯสั่งระดมทรัพยากรเร่งช่วยน้ำท่วมใต้ ฮ.ส่งอาหารผู้ตกค้าง-ออกมาศูนย์พักพิง ซัดพวกหาเรื่องปมผัดข้าว

"อนุทิน" เผยสั่งระดม ทรัพยากรทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือน้ำท่วมใต้ พร้อมเสริม ฮ.ส่งอาหาร ให้ชาวบ้านที่ตกค้าง สั่งนายอำเภอแจ้งผู้ติดค้างเร่งออกมาอยู่ศูนย์พักพิง โต้ดราม่านายกฯผัดข้าว พวกหาเรื่อง
วันนี้ (24พ.ย.) เมื่อเวลา 15:20 น ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ถึงสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ขณะนี้น้ำหลากเข้ามา เพิ่มปริมาณมากขึ้น เวลานี้ระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานหลักลงไปในพื้นที่โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะเสริมเฮลิคอปเตอร์ ขนสิ่งของ ไปส่งให้กับประชาชนที่ติดค้างอยู่ในบ้านและถูกตัดขาด โดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลงไปดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ และอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะลงไปสมทบด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่า โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาเครื่องปั่นไฟไม่เพียงพอ จะดำเนินการอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่า ในส่วนของโรงพยาบาลจะมีวิธีการจัดการ โดยอาจจะดูพื้นที่อื่นของจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ถูกน้ำท่วม ขอย้ำว่าทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานมีแผนเผชิญเหตุ สิ่งที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจคือ ดูแลผู้ประสบภัย ที่ยังติดอยู่ในบ้านเรือนนั้นต้องให้นายอำเภอ ไปบอกให้ออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิง และระดมจัดหาอาหารเข้าไปในพื้นที่
เมื่อถามว่าคิดว่า อีกกี่วัน สถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย นายอนุทินกล่าวว่าจากการตรวจสอบ ถ้าไม่มีฝนมาเติม จะใช้เวลาระบายน้ำประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อถามว่าปัญหาขนาดนี้ เรือที่จะเข้าไปรับผู้ติดค้างอาจไม่เพียงพอ นายอนุทินกล่าวว่า จะใช้เรืออย่างเดียวไม่ได้ เนื่องจากน้ำมีความเชี่ยว บางทีเรือขนาดใหญ่เข้าตามซอกซอยไม่ได้ ต้องใช้รถยกสูงเข้าไปให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เบื้องต้น พื้นที่ประสบภัยหนักประชาชนได้ออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแล้ว และหลายคนไปพักตามบ้านญาติ
เมื่อถามว่ารถยกสูงจะใช้ได้ ผลหรือไม่ เพราะ ปริมาณน้ำสูงมาก นายอนุทินกล่าวว่า ยังมีรถทหารที่สามารถยกระดับความสูง ปฏิบัติการได้ เมื่อถามว่าช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาเกิดความโกลาหลเนื่องจากประชาชนไม่รู้ว่าจะติดต่อช่องทางใด เพราะบางส่วนแจ้งภาคราชการแต่ได้รับคำตอบว่าเรือยังเข้าไปไม่ถึง เพราะน้ำเชี่ยวมาก นายอนุทินกล่าวว่า คำว่าคลี่คลายเป็นเรื่องของข้าวปลาอาหารที่สามารถระดมจัดเข้ารูปเข้ารอยได้เพิ่ม รวมถึงยารักษาโรคและศูนย์พักพิง แต่ปัญหาคือปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาเพิ่ม ซึ่งวันนี้ได้เร่งให้ทางจังหวัดระดมคนเข้าไปช่วยติดตามผู้ติดค้างตามบ้านเรือน และนำออกมา ซึ่งตนได้ติดตาม จากร้อยเอกธรรมนัสเป็นระยะ ซึ่งต้องยอมรับว่าแม้จะเอา เฮลิคอปเตอร์ลงไปแต่ด้วยสภาพอากาศที่มีฝนอาจจะค่อน ไม่สะดวกและต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วย
เมื่อถามถึงกรณีที่บางส่วนออกมาดราม่าการที่นายกไปผัดมาม่าแจกผู้ประสบภัย โดยมองว่านายกฯน่าจะสั่งการที่เป็นรูปธรรม ในการช่วยเหลือมากกว่า
นายอนุทินกล่าวว่า คนพูดก็ตั้งใจหาเรื่อง ตนลงพื้นที่อยู่ 8-9 ชั่วโมงผัดข้าว แค่ 10 นาที ขอยืนยันว่าเรามีความพร้อมในการตั้งศูนย์ดูแลผู้ประสบภัย ซึ่งได้สั่งการไปหมดแล้ว