“ธรรมนัส”ลั่นเลวทรามมาก-คนสุโขทัยต้องกล้าเปลี่ยน อย่าเลือกคนชอบน้ำท่วม

สุโขทัย - “ผู้กองธรรมนัส”-แคนดิเดทนายกฯหนึ่งเดียวพรรคกล้าธรรม ลั่นกลางมวลชนคนสุโขทัย..บอกต้องกล้าเปลี่ยน อย่าเลือกคนที่คิดว่าน้ำท่วมแล้วดี-ได้งบเยอะ ชี้คิดได้เลวทรามมาก ชี้ถ้ายังเลือกก็ต้องอยู่กับน้ำท่วมทุกปี
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมทั้งเป็นประธานเปิด “โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย” วานนี้(12 ม.ค.69) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย
โดยมี นางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร , ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย , หัวหน้าส่วนราชการ , คณะอนุกรรมการ-สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ และประชาชนกว่า 1,000 คนเข้าร่วม
ในงานมีการมอบป้ายเงินเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ งบอุดหนุนและกู้ยืมให้แก่องค์กรเกษตรกร , มอบป้ายเงินเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้แก่สถาบันเจ้าหนี้จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งมอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่ชำระหนี้ปิดบัญชีกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขณะที่ภาคประชาชนได้มีการตั้งโต๊ะร่วมกันลงชื่อ เสนอร่างพระราชบัญญัติปลดหนี้คนไทย เพื่อมอบให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นำไปดำเนินการต่อด้วย
สำหรับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีองค์กรเกษตรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 981 องค์กร มีสมาชิกเกษตรกร 98,722 ราย และมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ 12,981 ราย จำนวน 27,350 สัญญา มูลหนี้ 5,430 ล้านบาท สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯได้มีการสนับสนุนงบกู้ยืมและงบอุดหนุนแล้ว จำนวน 35 โครงการ เป็นเงิน 14,485,000 บาท และได้ชำระหนี้แทนเกษตรกร 626 ราย เป็นเงิน 442 ล้านบาท สามารถรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรได้ 734 แปลง 5,848 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวพูดคุยบนเวที มีหลายประเด็นที่สร้างความสนใจให้กับประชาชนอย่างมาก เช่น โครงการกงไกรลาศโมเดล แก้ปัญหาน้ำท่วมสุโขทัย และการจัดตั้งธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร ภาคการศึกษา ครูที่เป็นหนี้ทั้งหลาย รวมทั้งผู้ใช้แรงงาน และผู้มีรายได้น้อย โดยยืนยันว่าทำได้ อยู่ที่นโยบายของรัฐบาล
“บางครั้งผมได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ควันออกหู มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนบอกว่าน้ำท่วมสุโขทัยน่ะดี จะได้เอางบมาเยอะๆ อันนี้เป็นความคิดที่เลวทรามมาก ผมเป็นรัฐมนตรีสมัยแรก ตอนน้ำท่วมสุโขทัยบินด่วนมากำกับบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเอง ผมโทรหาผู้หลักผู้ใหญ่บางคน เขาบอกว่าไม่เป็นไร ได้งบเยอะเขาชอบ พี่น้องอย่าเลือกคนอย่างนี้นะ สุโขทัยต้องกล้าเปลี่ยน ถ้าไม่กล้าเปลี่ยนก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับ” ร.อ.ธรรมนัส กล่าวระหว่างพูดคุยกับประชาชนบนเวที