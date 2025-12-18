ในหลวงพระราชทานเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภทเรือคีลโบ๊ท SSL 47 พระราชินีทรงรับเหรียญทองประวัติศาสตร์ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเป็นตัวแทนนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ชนะเลิศอันดับที่ 1 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และตุ๊กตา (มาสคอร์ต) การแข่งขัน ฯจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ชาติ
วันที่ 18 ธ.ค.เวลา 17.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพิธีพระราชทานเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่33 พ.ศ. 2568 ณ ที่นั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแถวนักกีฬาทีมชาติไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันกีฬาเรือใบ “เอส เอส แอล ๔๗” (SSL 47) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 พิธีกรดำเนินรายการ กราบบังคมทูลเบิกนักกีฬาเรือใบที่ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเทศเมียนมา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเทศมาเลเซีย และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเป็นตัวแทนนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ชนะเลิศอันดับที่ 1 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และตุ๊กตา (มาสคอร์ต) การแข่งขัน ฯจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากนั้น ทรงร่วมพิธีเชิญธงชาติทีมชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ขึ้นสู่ยอดเสา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นรางวัลนักกีฬา เพื่อฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนักกีฬาที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ชาติ
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ครั้นเสด็นพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเจตอุดมศักดิ์ ทรงกราบ เสร็จแล้ว ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร