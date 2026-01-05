ส่องสนามเลือกตั้งเขต 2 สุโขทัย ปชป.ท้าชนบ้านใหญ่ใต้เงา “สมศักดิ์ เทพสุทิน”

สุโขทัย - เจาะสนามเลือกตั้งเขต 2 สุโขทัย หลังทนายหนุ่มสวมเสื้อ ปชป.ท้าชนบ้านใหญ่ เชื่อกระแส “อภิสิทธิ์-นโยบายประกันรายได้” ทำคนเทใจมากขึ้น พร้อมยืนยันค้านแนวคิดผุด “กงไกรลาศโมเดล” ตามรอย “บางระกำโมเดล” เชื่อทำชาวบ้านเดือดร้อนยาวนานกว่า
วันนี้(5 ม.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสุโขทัย เขต 2 เป็นอีกหนึ่งสนามที่คอการเมืองท้องถิ่นให้ความสนใจ ขณะที่พรรคการเมืองดัง ทั้งประชาธิปัตย์ พรรคประชาชน และกล้าธรรม ก็ได้ส่งผู้สมัครลงชิงชัยแบบหวังผลล้มแชมป์เก่า “พรรคเพื่อไทย” ที่อยู่ภายใต้การนำของ “สมศักดิ์ เทพสุทิน”
นายพัฒ ตั้งเบญจผล หรือทนายเบิร์ด อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) สุโขทัย ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเปิดใจกับผู้สื่อข่าว ยอมรับว่าเป็นมวยรองเพราะต้องสู้กับบ้านใหญ่สุโขทัย แต่ด้วยกระแสของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง ประกอบกับเกษตรกรต้องการราคาพืชผลที่สูงขึ้น จึงคาดหวังโครงการประกันรายได้ รวมทั้ง 27 นโยบายให้คนไทยหายจนอย่างเป็นระบบ ผลตอบรับดีมาก ถือเป็นตัวแปรที่จะทำให้คนหันมาเทใจให้ประชาธิปัตย์เพิ่มมากขึ้น ตนจึงเชื่อมั่นผลการเลือกตั้งในรอบนี้ จะไม่เหมือนเดิมแน่นอน
“ผมเรียนจบรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส. ประกอบวิชาชีพทนายความ ลงพื้นที่ทำงานการเมืองมาเกือบ 20 ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอดช่วงที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย เป็นคนรุ่นใหม่ เข้าใจเทคโนโลยี รู้ปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้คนสุโขทัย” ทนายเบิร์ด กล่าวอย่างมุ่งมั่น
ส่วนเรื่องโครงการ “กงไกรลาศโมเดล” แก้ปัญหาน้ำท่วมสุโขทัย ที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อน เพราะเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบเดียวกับ “บางระกำโมเดล” ทนายเบิร์ด กล่าวยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะจะทำให้คนในพื้นที่เดือดร้อนหนักยิ่งขึ้น และน้ำที่มากองรวมกันอยู่ตรงนี้ก็ท่วมนานหลายเดือน การช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปอย่างล่าช้า ทางแก้ปัญหาต้องทำให้น้ำไหลระบายไปได้ไวที่สุด ไม่ใช่เอาน้ำมากองรวมกันไว้ที่ใดที่หนึ่ง แล้วให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นต้องมารับกรรมแทน