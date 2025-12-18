xs
"อภิสิทธิ์"โพสต์พบกันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง คาดเปิดตัวแคนดิเนตนายกฯ - ผู้สมัคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พบกันพรุ่งนี้ 19 ธ.ค.68 ก่อนเที่ยง #วันศุกร์สีฟ้า

ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดตัวแคนดิเนตนายกรัฐมนตรี - ผู้สมัคร หรือนโยบายที่ใช้หาเสียงหรือไม่ ?