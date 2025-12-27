"มาร์ค" ชี้เร็วไปประเมินปักธงกทม. ลั่นไม่มีใครเป็นเจ้าของปชช. เมินเช็คคะแนนรอดูผลเป็นวิทยาศาสตร์

’อภิสิทธิ์‘ ชี้ยังเร็วไปประเมินปักธงปชป.สนามเลือกตั้งเมืองกรุงฯ เผย 2 เดือนผ่านได้เสียงตอบรับดี ลั่นไม่มีใครเป็นเจ้าของปชช.ได้ ต้องแข่งขันกัน เมินเช็คคะแนนนิยมพรรค ขอรอดูผลสำรวจที่เป็นวิทยาศาสตร์
วันนี้ (27ธ.ค.2568) เมื่อเวลา07.30น. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนนำผู้สมัครเข้ารับสมัครเลือกตั้งว่า ว่า วันนี้ผู้สมัครมากันพร้อมทุกคนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆ และเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนความมั่นใจในสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯครั้งนี้ ต้องยอมรับว่ามีคนที่ครองพื้นที่อยู่เดิม ตนพูดเสมอว่าประชาชนไม่มีใครเป็นเจ้าของประชาชนได้ ต้องแข่งขันกันไป วันนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมิน แต่ในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับที่ดี
เมื่อถามว่าตั้งแต่กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคนำทีม ได้ประเมินคะแนนนิยมหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ขออย่าประเมินเองเลย ดูจากผลสำรวจที่เป็นแนวทางวิทยาศาสตร์ดีกว่า