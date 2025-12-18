เริ่มแล้ว! Thailand Product Expo 2025 ขนทัพ SME - เกษตรกรอีสาน บุกศูนย์ประชุมไคซ์ ขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เปิดแล้วงาน Thailand Product Expo 2025 ดัน SME ไทยบุกตลาดโลก รวมพลังผู้ประกอบการ–นักลงทุน จับคู่ธุรกิจอาเซียน สร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ยกระดับสินค้าท้องถิ่นจาก Local สู่ Global
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) จังหวัดขอนแก่น สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับสมาคมเอสเอ็มอีอาเซียน สำนักงานกองทุนฟื้นฟู จัดงาน Thailand Product Expo 2025 โดยมีนายรักติ ญวนกระโทก รองประธานคณะกรรมการบริหารส่วนภูมิภาค สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–21 ธันวาคม 2568 ภายใต้แนวคิดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการค้า และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร มาร่วมงานอย่างคึกคัก
นายรักติ ญวนกระโทก รองประธานคณะกรรมการบริหารส่วนภูมิภาค สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า งาน Thailand Product Expo 2025 ไม่ใช่แค่งานขายสินค้า แต่เป็นเวทีสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างแท้จริง เปิดทางให้ SME ไทยได้พบผู้ซื้อและนักลงทุนโดยตรง ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และก้าวสู่ตลาดโลก ซึ่งภาคอีสานมีศักยภาพสูง ทั้งด้านสินค้าและผู้ประกอบการ งานนี้จะเป็นประตูสำคัญที่พา SME อีสานเชื่อมโยงตลาดอาเซียนและเอเชียได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานมีผู้ประกอบการกว่า 50 ราย ร่วมจัดแสดงสินค้า ครอบคลุมอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ ความงาม นวัตกรรม และสินค้าเด่นจากทุกภูมิภาค พร้อมกิจกรรมแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งรูปแบบ B2B และ B2C รวมถึงกิจกรรม Business Matching เชื่อมโยงตลาดศักยภาพในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย อาทิ จีน สปป.ลาว และเวียดนาม
บทบาทของงาน Thailand Product Expo 2025 ต่อ SME เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร ภาคธุรกิจ SME รายย่อย รายเล็ก รายกลาง ได้เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน ทั้งการแสดงสินค้าและการจับคู่ธุรกิจ ที่สำคัญคือเป็น “หมุดหมายหนึ่ง” ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ว่า ตนเองคือ SME และสามารถใช้เครื่องมือของรัฐได้จริง จากจุดนี้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดไปสู่การออกงานแสดงสินค้าในระดับประเทศ เช่น เมืองทองธานี ไบเทค หรือแม้กระทั่งตลาดต่างประเทศ
อยากให้ผู้ประกอบการมองว่างาน Thailand Product Expo 2025 ไม่ใช่แค่มาขายสินค้า แต่เป็นโอกาสจับคู่ธุรกิจ เรียนรู้ และเข้าถึงกลไกสนับสนุนที่มีอยู่ งานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น หากผู้ประกอบการรู้จักใช้เครื่องมือของรัฐ ใช้เครือข่ายและพันธมิตรให้เป็น ก็จะสามารถต่อยอดธุรกิจได้ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และก้าวสู่ตลาดสากล หรือ Local to Global ได้อย่างแท้จริ
ทั้งนี้ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–21 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทย และสนับสนุนการเติบโตของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ด้านนางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2568 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศ รวมกว่า 3,136 โครงการมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 89,000 ราย ใช้งบประมาณรวมกว่า 1,270 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรถึง 18 อาชีพกลุ่มองค์กรเกษตรกรเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นเกษตรคุณภาพ
ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวอินทรีย์ และข้าวกล้องรวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปมาตรฐานส่งออกอาทิ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เสื่อกก และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคขุน ในการเข้าร่วมงาน Thailand Product Expo 2025 ครั้งนี้
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้นำกลุ่มองค์กรเกษตรกรจำนวน 20 องค์กรร่วมแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพไม่ว่าจะเป็นข้าว หอมแดง กระเทียม เห็ด เมล่อน ผ้าไหมรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่ม
นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาและสัมมนาทางเศรษฐกิจ การตลาด และการส่งออก จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนักธุรกิจชั้นนำ เพื่อเสริมองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย การจัดงานครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสินค้า SME ไทย สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และขยายตลาดใหม่ในระดับสากล สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว