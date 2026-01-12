กฟก. เปิดเวทีสุโขทัยเปิดแนวทางแก้ไขหนี้พร้อมฟื้นฟูอาชีพยั่งยืน

ร.อ.ธรรมนัส ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เปิดเวทีประชาสัมพันธ์เชิงรุก กฟก. แนะแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร พร้อมสนับสนุนฟื้นฟูอาชีพอย่างยั่งยืน
วันที่ 12 มกราคม 2569 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)เป็นประธานในกิจกรรม
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่ ผอ.สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคเหนือ คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดสุโขทัย องค์กรเกษตรกร และสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่สาขาจังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้เข้าถึงองค์กรเกษตรกร เกษตรกรสมาชิก ให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกเข้าถึงการบริการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้งด้านการขึ้นทะเบียน การแก้ไขปัญหาหนี้ และการสนับสนุนงบประมาณ สู่ความมั่นคงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน