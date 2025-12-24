“ธรรมนัส”ลงพื้นที่มหาสารคาม ชาวบ้านหยอดคำหวานขอให้ได้เป็นนายกเร็ว ๆ

มหาสารคาม-สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อนรับ “ธรรมนัส”ลงพื้นที่มหาสารคาม เปิดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างเครือข่ายความร่วมมือกองทุนฟื้นฟูในพื้นที่สาขาจังหวัด ชาวบ้านห้อมล้อมผูกผ้าขาวม้าพร้อมหยอดคำหวานขอให้เป็นนายกเร็วๆเด้อ
วันนี้ (24 ธ.ค.)) ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่สาขาจังหวัด โดยมีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ซึ่งทันทีที่คณะของร้อยเอกธรรมนัสมาถึงบริเวณงาน นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วน และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้การต้อนรับ ก่อนที่ขบวนกลองยาวจะตีกลองเปิดทางนำหน้าเข้าสู่บริเวณงาน ซึ่งทางร้อยเอกธรรมนัสได้ชมการแสดง การต่อตัวตีกลอง พร้อมกล่าวชื่นชมคณะกลองยาวที่ซักซ้อมมาอย่างดี เป็นการแสดงที่งดงาม
โดยมีชาวบ้านมารอต้อนรับ มอบดอกกุหลาบ พร้อมผูกผ้าขาวม้ามัดใจ และมีชาวบ้านคนหนึ่งมาผูกผ้าขาวม้าให้กับร้อยเอกธรรมนัส พร้อมกับพูดว่า “ขอให้ท่านรองได้เป็นนายกเร็ว ๆ นะครับ”
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟู ทำหน้าที่ที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1. ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ประกอบด้วยการอนุมัติขึ้นทะเบียนสมาชิกองค์กรเกษตรกร ในแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบเพื่อเป็นสมาชิกกองทุนฯ กลั่นกรองโครงการและการสนับสนุนโครงการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ
2. ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรประกอบด้วย การอนุมัติขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร และการอนุมัติแผนการจัดการหนี้ของเกษตรกร เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการได้รับการแก้ปัญหาหนี้ ร่วมถึงการประสานเจรจากับสถาบันเกษตรกรเจ้าหนี้ในแต่ละจังหวัด
สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร คือการจัดการหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรและสมาชิกให้เกิดความเป็นธรรมภายใต้หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ 3 กระจาย ได้แก่ กระจายทุกข์เจ้าหนี้ กระจายทุกจังหวัด และกระจายทุกสถานะหนี้และจัดการหนี้ตามลำดับ