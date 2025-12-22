“ธรรมนัส” เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร จ.นครปฐม

วันนี้ (22 ธ.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยนางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร น.ส.รัชดา พงศ์ภูมิมาศ หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด และพนักงานลูกจ้างตลอดจนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ด้าน ร.อ.ธรรมนัส และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดนครปฐม ซึ่งมาออกบูธประชาสัมพันธ์ ภารกิจงานด้านต่างๆของสำนักงาน ได้แก่ การขึ้นทะเบียนหนี้ การจขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และมีผลิตภัณฑ์การเกษตรของกลุ่มองค์กรเกษตรกร สมาชิก กฟก.จังหวัดนครปฐม เช่น ผลไม้สด ไส้กรอกหมู หมูปิ้ง น้ำฟักข้าว มาจัดแสดงในงานดังกล่าว โดยบูธของสำนักงาน ได้รับความสนใจจากเกษตรกร ประชาชน ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก