เลขาธิการกฟก. ร่วม Big Cleaning day เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดหาดใหญ่ จ.สงขลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วานนี้ (30 พ.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) ได้นำหน่วยงานราชการทั้ง 4 กระทรวง ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และ ประชาชนจิตอาสา เป็นจำนวนมาก ได้ผนึกสรรพกำลังลงพื้นที่ทำความสะอาดเมืองหาดใหญ่ หลังน้ำท่วมคลี่คลาย เพื่อเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

ในการนี้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายสุกิจ ลุ้งใหญ่ ผอ.สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 หน.ส่วนเลขานุการ(นางสาวภุมรี เพ็งกลาง) , หน.ส่วนบริการกลาง (นางสาวรุ่งนภา วงค์แพง), หน.สำนักงานสาขาจังหวัดสงขลา (นางอรสุรางค์ อินทสโร)และ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่คลี่คลาย โดยเร่งทำความสะอาด เก็บขยะ และเคลียร์พื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ










