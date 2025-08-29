บอร์ดบริหาร กฟก. อนุมัติงบฟื้นฟูเกษตรกรกว่า 9.93 ล้านบาท เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ เน้นจัดการหนี้-สร้างอาชีพยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอนุมัติงบประมาณฟื้นฟูเกษตรกรกว่า 9.93 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เน้นจัดการหนี้ และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมครั้งที่ 25/2568 เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2568 โดยมีนายกุญชร สุธรรมวิจิตร เป็นประธาน และนางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ทำหน้าที่เลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการอนุมัติแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและภารกิจหลัก
โดยที่ประชุมรับทราบร่างแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 เพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางตามกำหนด โดยร่างแผนปี 2569 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การจัดการหนี้ การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร การพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีมติอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ใน 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง 4 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี ตราด กาญจนบุรี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด (อุดรธานี มหาสารคาม เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด) และภาคใต้ 1 จังหวัด (ตรัง) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 9,931,700 บาท แยกเป็น เงินอุดหนุน 1,730,000 บาท และเงินกู้ยืม 8,201,700 บาท
สำหรับแนวทางการพิจารณาแผนและโครงการที่ได้รับงบประมาณนั้น คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายให้สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามนโยบายใน 3 ประเด็น คือ ต้องเป็นองค์กรที่เสนอโครงการค้างท่อ องค์กรซ่อมสร้าง และองค์กรที่สำนักงานสาขาสะสางเข้ามา โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนและโครงการในส่วนที่เสนอเข้ามาเพิ่มเติมต่อไป