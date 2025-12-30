“เท้ง” ลุยปทุมโวปักธง 8 เขต อ่อนเลือกมาบริหารประเทศ ปีใหม่เตรียมเดินสายอีสานหาเสียง

หัวหน้าปชป. ลุยหาเสียงย้ำปักธงปทุมธานี 8 เขต อ้อนขอประชาชนเลือกมาบริหารประเทศ หลังปีใหม่เตรียมเดินสายหาเสียงต่อที่อีสาน
วันนี้ (30ธ.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมผู้สมัคร ส.ส. ปทุมธานี ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ (นายธันยนันท์ ไพบูลย์สุข (เขต 7) และ นายเอกศักดิ์ หอมชื่น (เขต 3) ลงพื้นที่ตลาดไอยรา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดยนายณัฐพงษ์ได้ขึ้นรถแห่เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และเดินตลาดเพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคประชาชนหาเสียง และในเย็นวันนี้จะเดินทางต่อไปยัง ตลาดปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ปัจจุบันเหลือเวลาอีกไม่ถึง 40 วัน จะมีการเลือกตั้ง พี่น้องชาวปทุมธานี เคยเลือกพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับ 1 และได้ สส.ทั้งสิ้นจำนวน 6 คน จาก 7 เขต และคะแนนบัญชีรายชื่อกว่า 360,000 คะแนน เท่ากับ สส.บัญชีรายชื่อ 1 คน มาคราวนี้เป็นพรรคประชาชน ผมต้องขอคะแนนพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีอีกรอบ เพื่อให้พรรคประชาชนสามารถปักธงในจังหวัดปทุมธานีอีกครั้ง เพื่อพวกเราจะได้รักษาแชมป์เขตเดิม เพิ่มเติมเขตใหม่ได้ จึงขอให้ประชาชนกาพรรคประชาชน 2 ใบ เลือกทั้งคนทั้งพรรค เพื่อให้รัฐบาลประชาชนได้เข้าไปบริหารประเทศ
สำหรับกำหนดการหาเสียงของหัวหน้าพรรคประชาชน เตรียมเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ช่วงวันที่ 2-4 มกราคม 2568 ต่อไป