”เสธหิ“ เผยซบกธ.ตามสัญญา ดูเหนือตอนล่าง-อีสานบางส่วน-ลุยใต้เน้นสงขลา รับคุยดึง “เดชอิศม์"

"หิมาลัย" เผยซบกล้าธรรม ตามสัญญา รับผิดชอบภาคเหนือตอนล่าง–อีสานบางส่วน - ภารกิจพิเศษลุยภาคใต้ พุ่งเป้าสงขลา ยอมรับคุย “เดชอิศม์“ แต่ยังไม่ยืนยันร่วมพรรค
วันนี้ (24ก.ย.) นายหิมาลัย ผิวพรรณ หรือ “เสธฯหิ” สมาชิกพรรคกล้าธรรม เปิดเผยถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมทำงานทางการเมืองกับ พรรคกล้าธรรม ภายใต้การนำของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่า เป็นการกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหลังจากแยกทางกันไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากต้องตามผู้ใหญ่ที่เคารพ แต่ในขณะนี้ผู้ใหญ่ท่านนั้นได้วางมือจากการเมืองแล้ว จึงกลับมาทำงานร่วมกับผู้กองธรรมนัสตามที่เคยให้สัญญาไว้
“ตอนที่แยกกันออกมา ก็ยังเคารพกันอยู่ ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร และท่านผู้กองก็เคยบอกไว้ว่า ถ้าผู้ใหญ่ของผมวางมือเมื่อไหร่ ก็ให้กลับมาช่วยกันทำงานอีกครั้ง ซึ่งวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นครับ” นายหิมาลัยกล่าว
สำหรับภารกิจในพรรคกล้าธรรม นายหิมาลัย เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตนคุ้นเคยอยู่แล้ว รวมถึง ภาคอีสานบางส่วน โดยขณะนี้ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเป็นจังหวัดใดบ้าง และยังมีภารกิจใน ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปประสานงานกับกลุ่มการเมืองในพื้นที่
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวการเจรจากับ “นายกฯชาย” หรือ นายเดชอิศม์ ขาวทอง แกนนำการเมืองในจังหวัดสงขลา นายหิมาลัย กล่าว ยอมรับว่า ได้มีการพูดคุยกันจริงในลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง เพราะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันมานาน แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลการพูดคุยจะนำไปสู่การเข้าร่วมพรรคกล้าธรรมหรือไม่
“ท่านนายกชายเป็นรุ่นพี่ที่เคารพกัน ก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันปกติ เรื่องจะมาร่วมงานหรือไม่นั้น ต้องให้ท่านเป็นผู้ตอบเองครับ” นายหิมาลัย กล่าว