การเมืองราชบุรีเริ่มแรง ป้ายหาเสียงผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 ถูกทำลาย–ขโมย “ทนายฟาง” แจ้งความ หวั่นกระทบความเป็นธรรมเลือกตั้ง

ราชบุรี – บรรยากาศการเมืองในจังหวัดราชบุรีเริ่มร้อนแรง หลังเกิดเหตุทำลายและลักขโมยป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 หลายจุด สร้างความกังวลต่อความสุจริตและความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง
วันนี้(18 ม.ค.) น.ส.ปัญชญาภรณ์ ศักดิ์ปฐมพานิชย์ หรือ “ทนายฟาง” ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จังหวัดราชบุรี พรรคประชาชน พร้อมทีมงานและผู้ช่วยหาเสียง เดินทางเข้าแจ้งความต่อ ร.ต.ท.ขจรพิเศษ รักษ์ไกรเดช รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรจอมบึง เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หลังพบว่าป้ายหาเสียงของตนถูกทำลายและลักขโมยในหลายพื้นที่
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าในพื้นที่อำเภอจอมบึง ป้ายหาเสียงหลายจุดถูกทุบทำลายจนกรอบไม้และขาหักเสียหาย บางจุดถูกขโมยจนเหลือเพียงเสาป้าย ขณะที่ในพื้นที่อำเภอโพธาราม พบว่าป้ายหาเสียงพร้อมเสาถูกนำออกไปทั้งชุด รวมความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 13 ป้าย ส่งผลกระทบต่อการรณรงค์หาเสียงและทรัพย์สินของผู้สมัครโดยตรง
น.ส.ปัญชญาภรณ์ เปิดเผยว่า การเข้าแจ้งความครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทางกฎหมาย เนื่องจากเชื่อมั่นว่าป้ายหาเสียงถูกเจตนาทำลายและลักขโมย ไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศหรืออุบัติเหตุ พร้อมระบุว่า ป้ายหาเสียงของตนมีจำนวนไม่มาก เพียง 237 ป้ายเท่านั้น และบางส่วนเป็นป้ายที่จัดทำขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชน
“อยากฝากถึงผู้ที่กระทำว่า ไม่อยากให้มีการกลั่นแกล้งกัน ป้ายหาเสียงถือเป็นทรัพย์สิน และเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารนโยบายกับประชาชน เราควรแข่งขันกันอย่างสุจริตและสร้างสรรค์มากกว่า” ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 กล่าว
นอกจากนี้ น.ส.ปัญชญาภรณ์ ยังฝากถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นป้ายหาเสียงของตนในบริเวณใกล้บ้านหรือในชุมชน ขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม
เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งสังคมกำลังจับตาว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีก เพื่อรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง