“ปฏิพัทธ์” ผู้สมัคร สส.พรคพลวัต นครฯ เขต 3 เบอร์ 9 ชูนโยบายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ผลักดันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. พรรคพลวัต โดยนายปฏิพัทธ์ เมืองสุวรรณ์ ผูัสมัคร สส.เขต 3 นครศรีธรรมราช เปิดเวทีปราศรัยที่บริเวณชายหาดแพรกเมือง อ.หัวไทร โดยมีผูัสนับสนุนมาร่วมรับฟังประมาณ 2,000 คน
นายปฏิพัทธ์ กล่าวว่า พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อ.หัวไทร เชียรใหญ่ และปากพนัง เป็นพื้นที่ๆมีปัญหาเรื่องน้ำทางการเกษตร น้ำทะเลหนุน ในขณะที่ เป็นพื้นที่ๆมีเอกลักษณ์ มีธรรมชาติที่สวยงาม มีวิถีชีวิตของผู้คนที่น่าสนใจ แต่ที่ผ่านมาขาดการพัฒนาอย่างจริงจัง ทางพรรคจึงมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
“การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้สิทธิ์พิเศษบางประการเรื่องภาษี เพื่อดึงดูดนักลงทุนมาลงทุน โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร น้ำมันที่เป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เติมเครื่องบิน ซึ่งจะช่วยให้ราคาผลผลิตดีขึ้น อีกทั้งหัวไทร เป็นเมืองพลังงานสะอาด มีกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า แต่คนหัวไทร ไม่ได้รับประโยชน์ จึงจะผลักดันในพี่น้องในพื้นที่ใช้ไฟฟรี ครอบครัวละ 5,000 บาท เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน' นายปฏิพัทธ์ กล่าว
นอกจากนี้จะผลักดันกองทุนพลังงานสะอาด นำมาสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพในพื้นทีา ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการท่องเที่ยว
'จะผลักดันให้มีการปรับปรุงท่าเรือที่หัวไทร ส่งเสริมเรือท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับสงขลา เกาะสมุย และเวียดนาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาลงในพื้นที่ มาจับจ่ายใช้สอย และสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่' ผู้สมัคร สส.เขต 3 พรรคพลวัต กล่าว
นายปฏิพัทธ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่หาเสียงได้รับการตอบรับจากคนในพื้นที่เป็นอย่างดี เชื่อมั่นในพรรคพลวัตว่า จะผลักดันนโยบายให้สำเร็จได้ มั่นใจว่า พรรคพลวัตจะปักธงที่นครศรีธรรมราชได้