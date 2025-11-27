xs
"อัศนัย แท่นแก้ว" ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอหัวไทร อำเภอชะอวด และอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



27 พ.ย. นายอัศนัย แท่นแก้ว (หนุ่ม) า่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานคนรุ่นใหม่ ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอหัวไทร อำเภอชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ โดยได้นำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปแจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย

นายอัศนัย กล่าวว่า น้ำท่วมครั้งนี้แม้ว่าจะไม่รุนแรงมากนัก แต่ได้กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและยาวนาน มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนัก ตนและทีมงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่วันแรก โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ระหว่างที่ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ยังไปไม่ถึง รวมเวลานานกว่าสัปดาห์ จนถึงขณะนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกเป็นจำนวนมากที่รอความช่วยเหลือ

นอกจากการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ยังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยเฉพาะอำเภอหัวไทร ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มักจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายน้ำก่อนลงสู่ทะเล

โดยนายอัศนัย ได้รับอาสาที่จะเป็นตัวแทนในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในลำน้ำสายหลักและสายรอง เพื่อให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เบื้องต้นจะเร่งขอเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยเร็วที่สุด สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตนได้ส่งเรือเจ็ทสกีจำนวน 2 ลำ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ ร่วมกับหน่วยอื่นงานๆ โดยนายอัศนัยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด












