นายอำเภอเคลียร์ชัด! ดรามายกเลิกคอนเสิร์ต-ลานเบียร์ โคราชแถลงจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 5-9 พ.ย.

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- โคราช แถลงข่าวจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย “PHIMAI FESTIVAL 2025” ระหว่าง 5-9 พ.ย. นี้ เผยปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับห้วงการถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ขณะนายอำเภอพิมายเคลียร์ชัด กรณีดรามายกเลิกคอนเสิร์ต ลานเบียร์ ทำภาคเอกชนผู้จัดงานสูญเงินเตรียมงานกว่า 2 ล้าน
วันนี้ ( 1 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำที่ผ่านมา ที่บริเวณด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 2568 (PHIMAI FESTIVAL 2025) ซึ่งเป็นงานสืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพิมายและภาคอีสาน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2568 นี้
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย , นายสาทิช บวชสันเทียะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา , นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา , นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา , นายก้องเกียรติ วิชชาพิณ นายกเทศมตรีตำบลพิมาย , นายไสว กิตติถิรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง , พ.ต.ท.ประเสริฐ ฟุ้งพิมาย รอง ผกก.ป.สภ.พิมาย และนางอังคนา คำสิงห์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา ได้เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงาน
งานเทศกาลเที่ยวพิมาย PHIMAI FESTIVAL 2025 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะ อ.พิมาย เป็นอำเภอหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย และยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของ จ.นครราชสีมา และของประเทศไทย ทางอำเภอพิมายจึงจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายขึ้นทุกปี โดยปีนี้ ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับห้วงการถวายอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2568 จัดให้มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การแสดงแสง สี เสียง ในชุด “นิรมิตกรรม อารยธรรมแห่งศรัทธา วิจิตรลีลาวิมายะนาฏการตา” ที่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวตำนาน ประวัติศาสตร์ และความรุ่งเรืองของปราสาทหินพิมาย และเมืองพิมาย รวมทั้ง ได้เพลิดเพลินไปกับตลาดย้อนยุคโบราณ มีสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจำหน่าย
ในช่วงวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 มีการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ที่บริเวณลำน้ำจักราช อ.พิมาย เป็นการประชันสุดยอดฝีพายบนลุ่มน้ำจักราชที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเร้าใจ ขอชวนนักท่องเที่ยวปักหมุดมาเที่ยวเทศกาลเที่ยวพิมาย 5-9 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
ส่วนกรณีที่มีกระแสดรามาเรื่องการงดจัดการแสดงคอนเสิร์ตที่ลานเบียร์ทั้ง 2 แห่งภายในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ทำให้ผู้จัดงาน ซึ่งลงทุนเตรียมเครื่องเสียงการแสดงเอาไว้ ต้องสูญเงินไปกว่า 2 ล้านบาท แถมร้านค้าที่เตรียมสินค้า-โรงแรมที่ถูกยกเลิก-นักท่องเที่ยวที่รอดูศิลปิน และทีมงานกว่า 120 ชีวิตต้องถูกยกเลิกเช่นกัน ซึ่งกรณีนี้ นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ชี้แจงว่า คณะกรรมการจัดงานได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาถวายอาลัย โดยการแสดง แสง สี เสียงในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ,การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน, ตลาดย้อนยุค, ตลาดเมืองพิมาย, ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP รวมถึง นิทรรศการ “พิมายใต้ร่มพระบารมี และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของพระพันปีหลวง” , นิทรรศการภาพยนตร์และรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ นิทรรศการแสดงผลงานคนรุ่นใหม่เมืองพิมาย , การประกวดแมวโคราช และการออกร้านกาชาด ยังคงมีอยู่
ส่วนกิจกรรมที่ยกเลิก ได้แก่ การประกวดแข่งขันวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านการเกษตร (ตำข้าวครกมือลีลา–ประมงพื้นบ้าน หว่านแหบก) ,การประกวดร้องเพลง “พิมายเริงใจ วัยเก๋าโชว์พลัง เสียงทอง เริงระบำ” ,การประกวดทำอาหารพื้นบ้าน (ผัดหมี่พิมาย/ส้มตำ) ,การประกวดการเต้น และการเดินแบบแมวแฟนซี
สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตที่ลานเบียร์ทั้ง 2 แห่งของภาคเอกชน ซึ่งจัดถึง 7 วัน นายศิวะเสก กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ฯ มีมติให้ “เลื่อนออกไปก่อน” แต่กระแสข่าวกลับออกไปว่า “ยกเลิก” ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ผิด หลังจากนั้น ทางผู้ประกอบการก็ขอให้คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนใหม่ถึง 3 รอบ โดยยืนยันจะปฏิบัติภายในกรอบที่เหมาะสม ทางคณะกรรมการฯ ก็อนุมัติให้จัดได้แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่กำหนดมา จนล่าสุด ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มาบอกว่า มีการหารือพิจารณาร่วมกันแล้วว่า ขอเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตออกไปจะดีกว่า ซึ่งก็เหมือนกับคอนเสิร์ตลานเบียร์ในที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ที่ยกเลิกหรือเลื่อนการจัดออกไปในห้วงการถวายอาลัย
ดังนั้น การจัดคอนเสิร์ตลานเบียร์ในช่วงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จึงไม่มีใครไปกดดันตามที่เป็นข่าว ทางคณะกรรมการจัดงานไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะปิดกั้นการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนแต่อย่างใด ซึ่งภาคเอกชนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะมีการผ่อนผันยืดหยุ่นให้ตามเหตุและผล แต่ด้วยสปิริตของภาคเอกชน จึงได้ขอเลื่อนการจัดออกไป เพื่อความเหมาะสมกับห้วงการถวายอาลัย และจะได้ไม่ส่งผลกระทบทางเสียงต่อประชาชนที่พักอาศัยใกล้กับจุดที่ตั้งลานเบียร์ด้วย จึงที่ขอชี้แจงทำความเข้าใจไว้ ณ ที่นี้