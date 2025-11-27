“เจ็ทสกี” ฮีโร่ทางน้ำ พาหนะขนธารน้ำใจ ช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่

หากพูดถึง “เจ็ทสกี” ภาพจำของหลายคนต้องนึกถึงพาหนะทางน้ำที่ดูโฉบเฉี่ยว รวดเร็ว และคล่องตัว จนมักถูกหยิบยกมาเพื่อเล่นเป็นกีฬาและใช้ในกิจกรรมท่องเที่ยว แต่ในยามที่เกิดเหตุไม่คาดคิดทางน้ำ อย่าง “น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่” ในครั้งนี้ “เจ็ทสกี” ก็เป็นหนึ่งในพาหนะแนวหน้า ที่พร้อมฝ่าสายน้ำเข้าไปช่วยเหลือทุกคนเช่นกัน
ดังจะเห็นว่ามีเหล่าคนดังหลายคนอาทิ กัน จอมพลัง, เปิ้ล นาคร, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์มากมาย ทั้งพิมรี่พาย, เจนนี่ รัชนก, เมพรีมายา และอีกมากมาย รวมถึงประชาชนจากหลายที่ที่มี จิตอาสา ที่เลือกใช้เจ็ทสกีในการเข้าช่วยเหลือผู้คน เพราะในบางจุดพื้นที่เข้าถึงยากและจำเป็นต้องใช้ความรวดเร็วในการเข้าถึง
อย่างไรก็ดี จากการช่วยเหลือของทีมกู้ภัยต่าง ๆ ด้วยเจ็ทสกีในครั้งนี้ กลับมีดราม่าที่ไม่สมควรเกิดขึ้น เมื่อผู้ประสบภัยบางคนได้ยิงปืน เอาสิ่งของขว้างปา และตำหนิด่าทอ ทีมเจ็ทสกีส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วย จนทำให้บางคนรู้สึกท้อ และตัดสินใจยกเลิกภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline