ตร.น้ำลุยช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-ผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่ 163 ราย ออกมาในพื้นที่ปลอดภัย

ตำรวจน้ำลุยช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่ต่อเนื่อง มอบ อาหาร-น้ำดื่ม 2,500 ชุด ให้ 500 กว่าครัวเรือน พร้อมทั้งยังช่วยอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนกว่า 120 ราย ผู้ป่วยเคสเหลือง 43 ราย ออกมาในพื้นที่ปลอดภัย
วันนี้ (27 พ.ย.) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการตำรวจน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเน้นกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุติดเตียง หญิงสาวใกล้คลอด และเด็กอ่อน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือ อย่างบริเวณพื้นที่ ชุมชนหัวไทร, ชุมชนแถวสะพานดำ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ และ ถ.บ้านบางนา ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
การปฏิบัติดังกล่าว เป็นนโยบายของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ที่ให้ตำรวจ CIB เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยเป็นการนำถุงยังชีพ อาหาร เครื่องดื่ม จำนวนกว่า 2,500 ชุด เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ โดยพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่ผู้ประสบภัยขาดแคลนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปโภคบริโภคต่างๆ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งมีจำนวน รวมกว่า 500 ครัวเรือน พร้อมทั้งยังช่วยอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย กว่า 120 ราย, ช่วยผู้ป่วยเคสเหลือง ประมาณ 43 ราย ออกมาในพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อย