พ่อเลี้ยงเจสงสัย รัฐมนตรีพรรคไหนเป็นเจ้าของ บ.น้ำมัน มีการส่งให้เขมรรึเปล่า? จะเป็นคนเดียวกับที่มีหุ้นอยู่ในบ่อนปอยเปตและทมอดาหรือไม่

คลิปดังจากช่อง “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ตั้งคำถามร้อนถึงรัฐบาล ปมไทยยังส่งออกพลังงานและน้ำมันให้กัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดน ชี้เป็นประเด็นเชิงนโยบายระดับชาติ ไม่ใช่อำนาจกองทัพเพียงลำพัง พร้อมโยงการยุบสภาทำให้ประเด็นดังกล่าวไม่ถูกตรวจสอบในสภา
วิดีโอคลิป YouTube Shorts จากช่อง “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” เผยแพร่เนื้อหาวิพากษ์รัฐบาลในประเด็นการส่งออกพลังงานและน้ำมันจากประเทศไทยไปยังกัมพูชา โดยตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าว ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา
“พ่อเลี้ยงเจ” ระบุว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งถูกกล่าวถึงในคลิปด้วยสำนวนเชิงวิพากษ์ ไม่ได้ดำเนินการสนับสนุนหรือคำนึงถึงสถานการณ์ของทหารไทยอย่างเพียงพอ พร้อมตั้งข้อกล่าวหาว่า ยังมีการจำหน่ายน้ำมันและพลังงานให้กับกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ในคลิปยังมีการอ้างถึงข้อมูลจากรายการ “เรื่องนี้ต้องเคลียร์” โดยระบุว่ามีนายทหารระดับนายพลออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันทางทะเลไปยังกัมพูชา พร้อมชี้แจงว่า การตัดเส้นทางการส่งออกพลังงานดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารโดยตรง
อย่างไรก็ตาม “พ่อเลี้ยงเจ” ยังได้แสดงความเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องเชิงนโยบายระดับประเทศ ซึ่งเกินขอบเขตอำนาจของกองทัพเพียงลำพัง และจำเป็นต้องมีคำสั่งโดยตรงจากฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังคงรอคำสั่งเชิงนโยบายจากรัฐบาล
“พ่อเลี้ยงเจ” ยังตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ โดยระบุว่า การที่กัมพูชายังสามารถเข้าถึงพลังงานและน้ำมัน ทำให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การเติมเชื้อเพลิงยานพาหนะทางทหาร รวมถึงการสนับสนุนระบบโดรน ซึ่งอาจส่งผลให้ฝ่ายกัมพูชายังคงมีศักยภาพทางการทหารในการเผชิญหน้ากับไทย
ท้ายที่สุด คลิปดังกล่าวยังเชื่อมโยงประเด็นทางการเมือง โดยผู้บรรยายระบุว่า การยุบสภาของนายกรัฐมนตรี ทำให้ประเด็นเรื่องการส่งออกพลังงานไปยังกัมพูชาไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงหรืออภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรผ่านกระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ