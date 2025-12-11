F-16 ถล่มกาสิโนจุ๊บโกกี! เพลิงยักษ์เผาวอดชายแดนไทย-เขมร

เปิดภาพปฏิบัติการ!เครื่องบินรบขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดทำลายกาสิโน ย่านจุ๊บโกกีอย่างแม่นยำ ไฟลุกโชนทั่วพื้นที่
วันนี้ (11 ธ.ค.) แฟนเพจเฟซบุ๊ก "Army Military Force" โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า "มีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา เครื่องบินรบขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทย ได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ โดยทิ้งระเบิดแรงสูงใส่เป้าหมายบ่อนคาสิโน ในย่านจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา
นอกจากนี้ ทหารไทยยังได้ระดมยิงปืนใหญ่สนับสนุนเข้าโจมตีใส่ คลังน้ำมันของกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการใกล้ๆ กันกับ บ่อนคาสิโนในย่านจุ๊บโกกี ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
การโจมตีนี้มีขึ้นหลังพบว่า บ่อนคาสิโนและคลังน้ำมันดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ได้แก่ เป็นสถานที่ปล่อยโดรนพลีชีพโจมตีทหารไทย, เป็นคลังเก็บอาวุธหนัก, และเป็นจุดเติมเชื้อเพลิงให้แก่รถยิงจรวด BM-21"