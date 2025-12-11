ศึกหนัก! “รัสเซีย-จีน” โชว์แสนยานุภาพทางอากาศส่งบินทิ้งระเบิดบินเฉียดน่านฟ้ามิตรตะวันตก “ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้” ไม่หวั่นรีบส่งเครื่องบินรบตัวเองขึ้นสกัดทำภูมิภาคร้อนฉี่

เอเจนซีส์ – ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้วันอังคาร( 9 ธ.ค)างต้องรีบส่งเครื่องบินรบของตัวเองขึ้นไปสกัด หลังเครื่องบินทิ้งระเบิดจากรัสเซียและจีนเปิดฉากซ้อมบินตรวจการร่วมทางยุทธศาสตร์ครั้งที่ 10 ใกล้น่านฟ้าของทั้งสองชาติพันธมิตรสหรัฐฯเหนือทะเลจีนตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันพุธ(10 ธ.ค)ว่า กระทรวงกลาโหมจีนแถลงว่า การฝึกซ้อมการบินตรวจการร่วมระหว่างจีนและรัสเซียนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือประจำปีนับตั้งแต่ปี 2019 เป็นระยะเวลานาน 8 ช.ม โดยอ้างอิงการรายงานจากสื่อรัสเซียโดยอ้างอิงจากกระทรวงกลาโหมรัสเซีย
กระทรวงกลาโหมจีนแถลงว่า เครื่องบินทิ้งระเบิดจากรัสเซียและจีนเปิดฉากซ้อมบินตรวจการร่วมทางยุทธศาสตร์ครั้งที่ 10 เหนือทะเลจีนตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก
และในการตอบโต้กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นแถลงว่า การแสดงแสนยานุภาพต่อโตเกียวนั้นเป็น “ความวิตกต่อความมั่นคงประเทศ” หลังญี่ปุ่นส่งเครื่องบินรบของตัวเองขึ้นสังเกตการณ์เครื่องบินรบรัสเซียและเครื่องบินรบจีน
สื่ออังกฤษชี้ว่า การแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหายชาติมหาอำนาจทางนิวเคลียร์เพิ่มความตรึงเครียดให้กับภูมิภาคขณะที่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างโตเกียวและปักกิ่งยังคงมีอยู่ต่อไปเกิดขึ้นหลังเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีหญิงญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ (Sanae Takaichi) เตือนว่าปฎิบัติการทหารใดๆจากจีนต่อไต้หวันนั่นจะถือเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงญี่ปุ่นและโตเกียวสามารถออกมาตอบโต้
กระทรวงกลาโหมจีนเปิดเผยปฎิบัติการร่วมผ่านแถลงการณ์ว่า เครื่องบินทิ้งระเบิดศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์สัญชาติรัสเซีย Tu-95 จำนวน 2 ลำบินจากทะเลญี่ปุ่นมาที่ทะเลจีนตะวันออกเพื่อพบเครื่องบินรบทิ้งระเบิดจีน H-6 และทั้งหมดได้เริ่มต้นปฎิบัติการบินร่วมระยะไกลเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก
และเครื่องบินรบขับไล่จีน J-16 จำนวน 4 ลำบินเข้าร่วมกลุ่มเครื่องบินรบทิ้งระเบิดก่อนที่จะบินไปกลับระหว่างโอกินาวาของญี่ปุ่น(ที่มีฐานทัพสหรัฐฯตั้งอยู่)และหมู่เกาะมิยาโกะ(Miyako islands) โดยในแถลงการณ์อ้างว่า ช่องแคบมิยาโกะระว่าง 2 เกาะนั้นถูกระบุว่าเป็นเขตน่านน้ำสากล
และเหมือนเช่นเกาหลีใต้ โดยกองทัพเกาหลีใต้ประกาศส่งเครื่องบินรบของตัวเองบินขึ้นหลังเครื่องบินรบรัสเซีย 7 ลำ และเครื่องบินจีนอีก 2 ลำบินเข้าเขตโซนการบ่งชี้ทางอากาศ(KAIDZ) เหนือน่านน้ำนอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีและชายฝั่งใต้
แต่เครื่องบินทั้งหมดเหล่านั้นไม่บินล้ำน่านฟ้าเกาหลีใต้
“กองทัพของเราตรวจจับเครื่องบินจีนและเครื่องบินรัสเซียก่อนที่พวกมันจะเข้าเขต KADIZ และได้ส่งเครื่องบินรบขับไล่ขึ้นตามมาตรการทางยุทธวิธีในการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุที่จะเกิดขึ้น” รายงานจากแถลงการณ์ของกองทัพเกาหลีใต้