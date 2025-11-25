เดี๋ยวได้ลิ้มรสหายนะ!จีนโวยแผนญี่ปุ่นติดตั้งขีปนาวุธใกล้ไต้หวัน ชี้เป็นการยั่วยุเผชิญหน้าทางทหาร

จีนเมื่อวันจันทร์(24พ.ย.) เรียกแผนของญี่ปุ่นที่จะประจำการขีปนาวุธบนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับไต้หวัน ว่าจงใจพยายามก่อความตึงเครียดในภูมิภาคและยั่วยุเผชิญหน้าทางทหาร ท่ามกลางประเด็นพิพาทที่ร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆระหว่าง 2 ชาติ
ความเห็นนี้มีขึ้นท่ามกลางวิกฤตการทูตที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปี หลังนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวสมมุติเมื่อช่วงกลางเดือน ว่าถ้าจีนโจมตีไต้หวัน เกาะปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อาจจุดชนวนการตอบโต้ทางทหารจากโตเกียว
"ขุมกำลังฝ่ายขวาในญี่ปุ่น กำลังนำพาญี่ปุ่นและภูมิภาคมุ่งสู่หายนะ" เหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวระหว่างแถลงข่าวประจำวัน "ปักกิ่งมีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนแห่งชาติของตนเอง" เธอกล่าว
เสียงโวยวายดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก ชินจิโร คูอิซูมิ รัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันอาทิตย์(23พ.ย.) กำลังเดินหน้าแผนประจำการขีปนาวุธขีปนาวุธพิสัยกลางยิงจากพื้นดินสู่อากาศ ณ ฐานทัพแห่งหนึ่งในโยนากูนิ เกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทางตะวันออกของไต้หวัน ราว 110 กิโลเมตร
"ความเลื่อนไหวนี้อันตรายอย่างยิ่งและควรเป็นข้อกังวลร้ายแรงในหมู่บรรดาประเทศต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงและประชาคมนานาชาติ" เหมา กล่าวในวันจันทร์(24พ.ย.) พร้อมระบุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่มันเกี่ยวเนื่องกับความเห็นก่อนหน้านี้ของทาคาอิจิ
ปักกิ่งตอบโต้ความเห็นของนายกรัฐมนตรีหญิง ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเจ็บแสบบนสื่อมวลชนแห่งรัฐ แบนนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น ระงับเผยแพร่หนังญี่ปุ่น และเตือนพลเรือนอย่าเดินทางเยือนประเทศแห่งนี้
ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน กระทรวงกลาโหมจีนเตือนญี่ปุ่น "ว่าจะบดขยี้กองทัพให้แพ้พ่ายฎ ถ้าญี่ปุ่นใช้กำลังเข้าแทรกแซงประเด็นเกี่ยวกับเกาะปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยไต้หวัน
ปักกิ่งมองไต้หวันในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน และไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังเข้าควบคุม แม้ทางรัฐบาลไทเปปฏิเสธคำกล่าวอ้างของจีน และบอกว่ามีเพียงชาวไต้หวันเท่านั้น ที่สามารถตัดสินอนาคตของตนเอง
ในวันอาทิตย์(23พ.ย.) คูอิซูมิ บอกด้วยว่าการประจำการขีปนาวุธมีเป้าหมายปกป้องโยนากูนิ พร้อมระบุ "เราเชื่อว่าด้วยการประจำการหน่วยขีปนาวุธ จะช่วยลดโอกาสที่ประเทศของเราจะถูกโจมตีติดอาวุธ"
ขณะที่ในกรุงไทเปในวันจันทร์(24พ.ย.) ฟรังซัวส์ วู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน บอกกับสมาชิกรัฐสภา ว่าญี่ปุ่น ในฐานะประเทศอธิปไตย มีสิทธิใช้มาตรการต่างๆที่จำเป็นสำหรับปกป้องความมั่นคงด้านดินแดนของประเทศชาติ อ้างถึงกรณีที่เกาะโยนากูนิ อยู่ใกล้กับไต้หวันมากๆ
(ที่มา:รอยเตอร์)